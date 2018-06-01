عاجل.. وأخير إصدار الأحكام على معتقلي الريف: ها شحال ديال الحبس عطاو لناصر الزفزافي وأهم المعتقلين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الهيئة القضائية المكلفة بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، باستئنافية البيضاء، قضت قبل قليل من يومه الثلاثاء 26 يونيو 2018، بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في حق

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الهيئة القضائية المكلفة بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، باستئنافية البيضاء، قضت قبل قليل من يومه الثلاثاء 26 يونيو 2018، بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في حق ناصر الزفزافي ومؤاخذته بجميع التهم المنسوبة إليه.

وأكد المصدر ذاته أن القاضي علي الطرشي، أكد كذلك أن العقوبة الصادرة في حق نبيل أحمجيق هي 20 سنة نافذة، مشيرا إلى أن المحكمة قضت كذلك بسجن محمد جلول وربيع الأبلق لمدة 5 سنوات نافذة لكل واحد منهما.

تجدر الإشارة إلى أن ناصر الزفزافي ورفاقه تمت متابعتهم بتهم جد ثقيلة من بينها تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، تبعها ارتكاب عمل والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل في أكثر من منطقة، والمس بالسلامة الداخلية، عن طريق تسلم مبالغ وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، وإهانة هيئة منظمة وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم ، والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.