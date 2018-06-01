 فضيحة تهز الفيسبوك بالمغرب..انتشار فيديو لشابين كيمارسو الجنس مع قاصرتين وكيصوروهم ﻿
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فضيحة تهز الفيسبوك بالمغرب..انتشار فيديو لشابين كيمارسو الجنس مع قاصرتين وكيصوروهم | مجتمع

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فضيحة تهز الفيسبوك بالمغرب..انتشار فيديو لشابين كيمارسو الجنس مع قاصرتين وكيصوروهم

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 21:59 فضيحة تهز الفيسبوك بالمغرب..انتشار فيديو لشابين كيمارسو الجنس مع قاصرتين وكيصوروهم | مجتمع
فضيحة تهز الفيسبوك بالمغرب..انتشار فيديو لشابين كيمارسو الجنس مع قاصرتين وكيصوروهم
بعد أيام من الفضيحة التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار فيديوهات خاصة بـكروب ''كلاموغ''، تناقلت كروبات فيسبوكية، يومه الثلاثاء 27 يونيو، مقطع فيديو جد فاضح، يظهر لحظة تواجد شابين رفقة

''شوف تيفي''

بعد أيام من الفضيحة التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار فيديوهات خاصة بـكروب ''كلاموغ''، تناقلت كروبات فيسبوكية، يومه الثلاثاء 27 يونيو، مقطع فيديو جد فاضح، يظهر لحظة تواجد شابين رفقة قاصرتين داخل إحدى الغرف من أجل ممارسة الجنس.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية، شابا يداعب عشيقته العارية، بينما قام مرافقه بتصوير ما يقع بعدسة هاتفه النقال، قبل أن يعمد إلى تصوير فتاة كانت برفقتهم داخل الغرفة والتي على ما يبدو تجمعه بها علاقة.

وفور انتشار هذا الفيديو الفاضح الذي نتحفظ عن نشره، طالب النشطاء المغاربة المصالح الأمنية بالدخول على الخط وإيقاف الظاهرين به، مؤكدين أن هذه التصرفات يمكن اعتبارها ''فسادا'' وبالتالي فإن الشابين والقاصرتين يجب أن يكون مصيرهم السجن.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي كلاموغ الفساد ممارسة الجنس قاصرات

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