خطير وبالصور..شاب حكموا عليه بالإفراغ وشرب ليسانس وداوه للمستشفى في حالة خطيرة بقلعة السراغنة ﻿

شهد حي السويكا بمدينة قلعة السراغنة، يومه الثلاثاء 26 يونيو، إقدام شاب في عقده الثاني على محاولة الانتحار، وذلك لمنع السلطات من تنفيذ حكم بالإفراغ.

''شوف تيفي''

شهد حي السويكا بمدينة قلعة السراغنة، يومه الثلاثاء 26 يونيو، إقدام شاب في عقده الثاني على محاولة الانتحار، وذلك لمنع السلطات من تنفيذ حكم بالإفراغ.

وأكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الأمر يتعلق بشاب يعاني من مرض السكري، رفض تنفيذ حكم بالإفراغ الصادر في حق أسرته، ليقوم بشرب كمية كبيرة من البنزين، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي لقلعة السراغنة لتلقي العلاجات الضروية.

وأشار ذات المصدر إلى أن الشاب ونظرا لتدهور حالته الصحية تم وضعه بالعناية المركزة، مشددا على أنه ينتمي لأسرة فقيرة ويعمل كبائع متجول.