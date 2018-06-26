صورة تشعل الفيسبوك وهجوم فيسبوكي على الفنانة نادية لعروسي بعدما دارت ''الكاميرا'' وهدرات مع راجل ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكبة، يومه الثلاثاء 26 يونيو، صورة تم وصفها بالمثيرة، تظهر الفنانة نادية لعروسي وهي تتبادل الحديث مع شخص عبر تقنية الفيديو بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكبة، يومه الثلاثاء 26 يونيو، صورة تم وصفها بالمثيرة، تظهر الفنانة نادية لعروسي وهي تتبادل الحديث مع شخص عبر تقنية الفيديو بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وركز العديد من النشطاء في تفاعلهم مع الصورة على الوضع الذي كانت تجلس به الفنانة نادية لعروسي والذي اعتبره البعض منهم غير لائق لأنه أظهر جزء من ''صدرها''، معبرين عن استيائهم وغضبهم الشديد من قيام بعض الفنانات بهذه التصرفات غير اللائقة.

ووجه نشطاء انتقادات لاذعة للفنانة نادية لعروسي، داعين إياها إلى الخروج بتوضيح، وتقديم الاعتذار للجماهير التي تتابع جديدها الفني، متمنين أن تحافظ على الاحترام والوقار الذي مكن فنانات أخريات من الدخول لقلوب الملايين، قبل أن يتدخل نشطاء آخرون، دافعوا عن الفنانة واعتبروا ما تم تداوله بخصوصها غير صحيح، مؤكدين على أنها تعتبر من الفنانات الصاعدات اللائي حافظن على احترامهن خلال تفاعلها بمواقع التواصل الاجتماعي.