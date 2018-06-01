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مهرجان موازين وإشهارات أحيزون أية علاقة ؟

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 20:01 مهرجان موازين وإشهارات أحيزون أية علاقة ؟ | اقتصاد
مهرجان موازين وإشهارات أحيزون أية علاقة ؟
من العادي و الطبيعي في مجتمعنا أن تدعو جهة ما إلى مقاطعة مهرجان موازين بمبررات اقتصادية أو مالية أو ديماغوجية أوما شابه ذلك ، كما أنه من المألوف والمعتاد في مغربنا أن تقف جهة أخرى في وجه تنظيم هذا

 

من العادي و الطبيعي في مجتمعنا أن تدعو جهة ما إلى مقاطعة مهرجان موازين بمبررات اقتصادية أو مالية أو ديماغوجية أوما شابه ذلك ، كما أنه من المألوف والمعتاد في مغربنا أن تقف جهة أخرى في وجه تنظيم هذا الحدث الغنائي الكبير لدواعي إيديولوجية ودينية تسعى لمحاربة الفن وقتل الثقافة المعاصرة في زمن الحداثة والتطور، لكن ما هو غير معتاد وغير مألوف بالمطلق، هو خروج بعض الجهات الإعلامية التي يفترض فيها القيام بدور التنوير، بتقارير مناوئة في مضمونها لمهرجان "موازين" من خلال ادعائها عن قصد، نجاح حملة المقاطعة لتأجيج المنع عن متابعة فقراته الفنية، لأسباب لا ترتبط بمبررات اقتصادية ولا دواعي إيديولوجية، وإنما تعود فقط لرغبة أصحاب هذه المواقع الإخبارية في تصفية الحسابات مع عبد السلام أحيزون الرئيس المدير العام لشركة اتصالات المغرب بسبب واحد هو عدم استفادتها من موارد الإشهار.

الغريب في الأمر هو أن هذه الجهات الإعلامية التي تهاجم أحيزون تعتمد للأسف الشديد على منهجية استغلال حملة "المقاطعة" التي تقف وراءها جهات تتبنى فكرا إيديولوجيا أو منتشية بطعم المقاطعة المغري لضرب مهرجان موازين وغيره من المهرجانات الفنية والثقافية، مع أن المفروض على هذه المنابر الإعلامية، يقتضي ضرورة الفصل بين ما هو فني وثقافي وبين ما هو مندرج في إطار المصالح المالية للمقاولات الصحفية.

وهنا حري بالذكر أن "شوف تيفي" مثلها مثل المنابر الإخبارية المعنية بالهجوم الإعلامي على أحيزون، نادرا ما تحصل على الإشهارات من شركة اتصالات المغرب، لكن ذلك لا يبرر بأي حال من الأحوال ضرورة قيامها باستهداف واحد من أشهر المهرجانات في العالم ، لأن موقفنا من الفن والثقافة والمهرجانات الموسيقية واضح، ولا يجب أن نربط بينه وبين تقاريرنا الإخبارية المنجزة حول اتصالات المغرب لمجرد الرغبة في تصفية الحسابات أو نهج أسلوب الإبتزاز بعبارة أدق. كما تجدر الإشارة إلى أن مهرجان موازين الذي يروج في بعض هذه المواقع الإخبارية أنه فشل في استقطاب المغاربة بفعل مزاعم المقاطعة، قد نجح في حقيقة الأمر في جلب زواره المعتادين كل سنة، وهذا الأمر ثابث ومؤكد من خلال الصور والربورتاجات الحية التي تبثها القنوات التلفزية مساء كل يوم على شاشة التلفاز، لذلك كفاكم من تزوير الحقائق عن طريق الفوتوشوب أو المونتاجات المفبركة وقول أشياء لا تمث بصلة إلى الوقائع التي تشاهدها العين المجردة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب فبركة وقائع أحيزون موازين

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