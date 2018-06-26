بالصور....مجهولون يعترضون سبيل حافلة لنقل المستخدمين ويرشقونها بالحجارة ﻿

تعرضت حافلة لنقل المستخدمين تابعة لشركة (الكابلاج ) بمدينة القنيطرة لاعتداء من طرف مجهولين صباح هذا اليوم.

شوف تيفي: فاطمة الزهراء رجمي

تعرضت حافلة لنقل المستخدمين تابعة لشركة (الكابلاج ) بمدينة القنيطرة لاعتداء من طرف مجهولين صباح هذا اليوم.

وبهذا الخصوص علمت قناة ''شوف تيفي'' من أحد مصادرها أن مجهولين قاموا برشق الحافلة بالحجارة في الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة عين السبع بمدينة القنيطرة مما أدى إلى إصابة عدد من مستخدمات الشركة بإصابات متفاوتة الخطورة حيث تم نقلهن إلى مستعجلات المستشفى الإدريسي بالمنطقة.

يشار أن مستخدمات شركة الكابلاج بمدينة القنيطرة يعانين وبشدة من الاعتداءات المتكررة التي يتعرضن لها وهن في طريقهن إلى العمل.