ارتفاع عدد ضحايا حادثة السير المميتة بإنزكان والحصيلة وصلت لأربعة قتلى ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن عدد قتلى حادثة السير المميتة التي وقعت صباح يوم أمس الإثنين بمدارة ''لاشالي'' بإنزكان قد ارتفع إلى أربعة أشخاص، بعدما لفظت فتاة وشاب أنفاسهما الأخيرة داخل

شوف تيفي: إنزكان

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن عدد قتلى حادثة السير المميتة التي وقعت صباح يوم أمس الإثنين بمدارة ''لاشالي'' بإنزكان قد ارتفع إلى أربعة أشخاص، بعدما لفظت فتاة وشاب أنفاسهما الأخيرة داخل مستعجلات المستشفى الإقليمي بمدينة إنزكان متأثرين بجروحهم البليغة التي أصيبوا بها جراء الحادث، فيما لازال أحد المصابين يرقد داخل غرفة الإنعاش في حالة جد حرجة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن تفاصيل الحادث تعود إلى الساعات الأولى من صباح يوم أمس الإثنين، بعد قدوم سيارة من مدينة أكادير على متنها خمسة أشخاص بينهم فتاة، وإثر بلوغها للمدار الطرقي ''لاشالي'' فقد السائق السيطرة على مقود القيادة لينعرج بسرعة جنونية إلى جانب الطريق، ويصطدم بجدار إسمنتي، أدى لوفاة السائق وشخص آخر على الفور، فيما أصيب شخصان بينهم فتاة بجروح خطيرة نقلوا على إثرها للمستشفى الإقليمي بإنزكان لتلقي العلاجات الضرورية، غير أن أحد المصابين لفظ أنفاسه الأخيرة دقائق قليلة بعد دخوله لغرفة الإنعاش متأثرا بجروحه البليغة.

هذا، ومن جانبها حلت السلطات المحلية ومصالح الأمن بعين المكان، وقامت بفتح تحقيق دقيق حول حيثيات وملابسات الحادثة.