 عاجل..نهاية مروعة..وفاة باشا البرنوصي في حادثة سير ملغومة بعدما ضربوه بحجرة في لوطوروت وتقلبات بيه الطوموبيل فكازا ﻿
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عاجل..نهاية مروعة..وفاة باشا البرنوصي في حادثة سير ملغومة بعدما ضربوه بحجرة في لوطوروت وتقلبات بيه

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عاجل..نهاية مروعة..وفاة باشا البرنوصي في حادثة سير ملغومة بعدما ضربوه بحجرة في لوطوروت وتقلبات بيه الطوموبيل فكازا

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 18:32 عاجل..نهاية مروعة..وفاة باشا البرنوصي في حادثة سير ملغومة بعدما ضربوه بحجرة في لوطوروت وتقلبات بيه الطوموبيل فكازا | حوادث و حقوق
عاجل..نهاية مروعة..وفاة باشا البرنوصي في حادثة سير ملغومة بعدما ضربوه بحجرة في لوطوروت وتقلبات بيه الطوموبيل فكازا
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن باشا منطقة البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، لقي مصرعه، قبل قليل من يومه الثلاثاء 26 يونيو 2018، نتيجة انقلاب سيارته التي كان يقودها بالطريق السيار، عقب رشقه من طرف مجهول

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن باشا منطقة البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، لقي مصرعه، قبل قليل من يومه الثلاثاء 26 يونيو 2018، نتيجة انقلاب سيارته التي كان يقودها بالطريق السيار، عقب رشقه من طرف مجهول بحجارة.

وأوضح المصدر ذاته أن "الباشا" وخلال قيادته لسيارته بالطريق السيار بمنطقة البرنوصي، تفاجأ برشقه بحجارة وخلال محاولته تجنبها، فقد التحكم بمقود السيارة التي انقلبت به ليفارق الحياة على الفور.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية وفور وقوع هذا الحادث المروع، حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع، وعاينت جثة "الباشا" التي تم نقلها إلى مستودع الأموات.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي باشا البرنوصي السيارة حجارة

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