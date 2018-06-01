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عـــاجل و سار للمقاطعين..سنطرال دانون تستجيب للحملة وغادي تنقص الثمن وهذه هي التفاصيل الكاملة

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 17:53 عـــاجل و سار للمقاطعين..سنطرال دانون تستجيب للحملة وغادي تنقص الثمن وهذه هي التفاصيل الكاملة | اقتصاد
عـــاجل و سار للمقاطعين..سنطرال دانون تستجيب للحملة وغادي تنقص الثمن وهذه هي التفاصيل الكاملة
كشف الرئيس المدير العام لمجموعة سنطرال دانون الفرنسي إيمانويل فابير،أن الشركة الأم تعاملت بجدية كبيرة مع حملة المقاطعة التي استهدفت منتوجاتها.

شـــوف تيفي:

كشف الرئيس المدير العام لمجموعة سنطرال دانون الفرنسي إيمانويل فابير،أن الشركة الأم تعاملت بجدية كبيرة مع حملة المقاطعة التي استهدفت منتوجاتها.

و قال المسؤول الفرنسي الذي حل بالمغرب للوقوف على حيثيات هذه المقاطعة، في حوار حصري أجرته معه "شوف تيفي" على هامش ندوة صحفية عقدها يومه اليوم الثلاثاء بمدينة الدارالبيضاء، أن الشركة استجابت لمطالب الشعب المغربي و قررت خفض أثمنة منتوجاتها.

و أضاف المدير، أنه حل بالمغرب ليقوم بدراسة معمقة رفقة متخصصين لخفض الأثمنة، مؤكدا أن الشركة لن تستغني عن المغاربة و ستقدم لهم منتوجا جديدا يرتكز على الجودة و المستهلك هو من سيحدد الأثمنة.

و معلوم أن حملة المقاطعة التي انطلقت قبل شهرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي،استهدف شركة سنطرال دانون إلى جانب شركات أخرى.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب مقاطعة حملة سنطرال

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