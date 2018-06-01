عاجل.. ملف الزفزافي ورفاقه يدخل المداولة وهذا هو موعد النطق بالحكم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، دخل قبل قليل من يومه الثلاثاء 26 يونيو 2018، إلى المداولة بعد رفض المعتقلين الإدلاء بالكلمة الأخيرة خلال أشغال جلسة المحاكمة التي

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، دخل قبل قليل من يومه الثلاثاء 26 يونيو 2018، إلى المداولة بعد رفض المعتقلين الإدلاء بالكلمة الأخيرة خلال أشغال جلسة المحاكمة التي تجرى أطوارها في هذه اللحظات باستئنافية مدينة الدار البيضاء.

وأكد المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل أشغال الجلسة، أن القاضي علي الطرشي المكلف بالبث في الملف، من المنتظر أن يعلن ليلة يومه الثلاثاء عن الأحكام الصادرة في حق ناصر الزفزافي وجميع رفاقه البالغ عددهم 49 معتقلا.

تجدر الإشارة إلى أن ناصر الزفزافي ورفاقه متابعون بتهم جد ثقيلة من بينها تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، تبعها ارتكاب عمل والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل في أكثر من منطقة، والمس بالسلامة الداخلية، عن طريق تسلم مبالغ وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، وإهانة هيئة منظمة وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم ، والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.