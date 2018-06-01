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على طريقة لاعب المنتخب أمرابط..هكذا عبرت نورا الصقلي وسامية أقريو على حرمان المغرب من تقنية ''فار''

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 17:24 على طريقة لاعب المنتخب أمرابط..هكذا عبرت نورا الصقلي وسامية أقريو على حرمان المغرب من تقنية فار | ثقافة و فنون
على طريقة لاعب المنتخب أمرابط..هكذا عبرت نورا الصقلي وسامية أقريو على حرمان المغرب من تقنية ''فار''
بعد انتهاء المباراة التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره الإسباني بالتعادل هدفين لمثلهما أمس الاثنين، خلق نور الدين أمرابط الجدل بجملة بالإنجليزية في وجه الكاميرا التي التقطت اللقطة، عندما كان رفقة

شوف تيفي

بعد انتهاء المباراة التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره الإسباني بالتعادل هدفين لمثلهما أمس الاثنين، خلق نور الدين أمرابط الجدل بجملة بالإنجليزية في وجه الكاميرا التي التقطت اللقطة، عندما كان رفقة حكيم زياش وسط الملعب، وذلك بسبب حرمان المنتخب الوطني من ضربات الجزاء، بعدم الرجوع إلى تقنية ''الفار'' خلال المقابلة.

وعلى طريقة أمرابط، نشرت الفنانتان نورا الصقلي وسامية أقريو عبر صفحتيهما بـ''الإنستغرام'' فيديو خاص بكل واحدة منهما، ترددان فيه نفس الجملة التي قالها أمرابط، حيث بدأت دعوات تنتشر عبر الإنستغرام، من أجل تسجيل فيديوهات من هذا النوع ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإيصالها إلى الفيفا، كتعبير عن الاحتجاج ضد فضائح التحكيم في المونديال، التي اكتوى بنارها المنتخب الوطني المغربي.

 

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على طريقة لاعب المنتخب أمرابط..هكذا عبرت نورا الصقلي وسامية أقريو على حرمان المغرب من تقنية ''فار''

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