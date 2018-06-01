 بوريطة يبرز التهديد الذي يمثله تنظيم داعش حيث أن أكبر مجموعة إرهابية تابعة لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية توجد بإفريقيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عـــاجل و سار للمقاطعين..سنطرال دانون تستجيب للحملة وغادي تنقص الثمن وهذه هي التفاصيل الكاملة | اقتصاد

عـــاجل و سار للمقاطعين..سنطرال دانون تستجيب للحملة وغادي تنقص الثمن وهذه هي التفاصيل الكاملة

عاجل.. ملف الزفزافي ورفاقه يدخل المداولة وهذا هو موعد النطق بالحكم | بوليتيك

عاجل.. ملف الزفزافي ورفاقه يدخل المداولة وهذا هو موعد النطق بالحكم

على طريقة لاعب المنتخب أمرابط..هكذا عبرت نورا الصقلي وسامية أقريو على حرمان المغرب من تقنية فار | ثقافة و فنون

على طريقة لاعب المنتخب أمرابط..هكذا عبرت نورا الصقلي وسامية أقريو على حرمان المغرب من تقنية ''فار''

بوريطة يبرز التهديد الذي يمثله تنظيم داعش حيث أن أكبر مجموعة إرهابية تابعة لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية توجد بإفريقيا | بوليتيك

بوريطة يبرز التهديد الذي يمثله تنظيم داعش حيث أن أكبر مجموعة إرهابية تابعة لما يسمى بتنظيم الدولة

المهاجرون الأفارقة بالجزائر يرحلون من قبل السلطات في ظروف توصف بالمزرية في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان | دولي

المهاجرون الأفارقة بالجزائر يرحلون من قبل السلطات في ظروف توصف بالمزرية في انتهاك صارخ لحقوق

عــاجل:فرانش مونتانا في رده على ما قامت به أحلام.. الفلوس اللي خسرت باش نجي لموازين كثر من اللي عطاوني | ثقافة و فنون

عــاجل:''فرانش مونتانا في رده على ما قامت به أحلام.. الفلوس اللي خسرت باش نجي لموازين كثر من اللي

الفيسبوك يسقط مرة أخرى أفراد عصابة ظهروا في شريط فيديو يعتدون بالأسلحة البيضاء على شاب بأكادير | مجتمع

الفيسبوك يسقط مرة أخرى أفراد عصابة ظهروا في شريط فيديو يعتدون بالأسلحة البيضاء على شاب بأكادير

عــاجل:فرانش مونتانا لشوف تيفي..ها باش حسيت منين حضر الأمير مولاي الحسن للحفل ديالي فموازين | ثقافة و فنون

عــاجل:فرانش مونتانا لشوف تيفي..ها باش حسيت منين حضر الأمير مولاي الحسن للحفل ديالي فموازين

صادم وبالفيديو.. لبنى أبيضار: أنا كان حلمي نكون ساقطة وحضرت لسهرة مع سواعدة وغادي ندير دور سحاقية.. | ثقافة و فنون

صادم وبالفيديو.. لبنى أبيضار: ''أنا كان حلمي نكون ساقطة وحضرت لسهرة مع سواعدة وغادي ندير دور

مجلس الصحافة الذي نريد...!

بوريطة يبرز التهديد الذي يمثله تنظيم داعش حيث أن أكبر مجموعة إرهابية تابعة لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية توجد بإفريقيا

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 17:12 بوريطة يبرز التهديد الذي يمثله تنظيم داعش حيث أن أكبر مجموعة إرهابية تابعة لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية توجد بإفريقيا | بوليتيك
بوريطة يبرز التهديد الذي يمثله تنظيم داعش حيث أن أكبر مجموعة إرهابية تابعة لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية توجد بإفريقيا
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة يومه الثلاثاء بالصخيرات إن الاستراتيجية التواصلية للتحالف العالمي ضد ''داعش''، إذا ما تم توجيهها نحو إفريقيا، ''ستحقق مكسبا من استفادتها من

 شوف تيفي

 قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة يومه الثلاثاء بالصخيرات إن الاستراتيجية التواصلية للتحالف العالمي ضد ''داعش''، إذا ما تم توجيهها نحو إفريقيا، ''ستحقق مكسبا من استفادتها من الموارد والآفاق الإفريقية''.

وأبرز بوريطة، خلال افتتاح أشغال الاجتماع الإقليمي للمدراء السياسيين للتحالف العالمي ضد ''داعش'' حول التهديد الذي يمثله هذا التنظيم الإرهابي في إفريقيا، أن ''مكافحة الدعاية التي تقوم بها ''داعش'' بإفريقيا لن تكون ناجعة، إلا إذا أخذت الرسائل ووسائل إيصالها التي طورها التحالف بعين الاعتبار تعقيدات الميدان''.

وسجل الوزير أن إعادة انتشار مقاتلي ''داعش'' بإفريقيا يستلزم أيضا شكلا من التعاون مع الدول الإفريقية، يمكن من تحسين معرفتها بديناميات إعادة انتشار المقاتلين، واستباق تشكل معاقل مستدامة، وتعزيز قدرات الكشف لدى الشركاء الأفارقة.

كما أشار في معرض حديثه إلى أن النجاعة في مكافحة الإرهاب بإفريقيا ''تتطلب أخذا ملائما بعين الاعتبار لكافة الأسباب العميقة لهذه الآفة (...) وبدونها سيبقى عملنا غير ذي جدوى''، موضحا أن نقاط الضعف المرتبطة بأثر التغيرات المناخية على الساكنة الإفريقية، وتفقير مجتمعات بأكملها بسبب غياب نمو اقتصادي شامل، الذي يفاقمه نمو ديموغرافي متصاعد، تشكل أرضية خصبة تشجع تسلل ثم تجذر الجماعات الإرهابية، وإيديولوجياتها المتطرفة''.

بالإضافة إلى ذلك، سجل الوزير أن'' غياب تعاون في مستوى التطور المتنامي لهذه التحديات، مقرونا بغياب الانسجام في بعض المقاربات المعتمدة، يعرض الدول الإفريقية لضغوطات متعددة الأشكال''.

مشددا على أن إفريقيا ''تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى عمل مشترك، وفوري وبعزيمة لصالح تحقيق استقرارها السياسي، وتعزيز أمنها والنهوض بتنميتها الاقتصادية لتمكينها من استعادة سمتها الأولى كقطب حقيقي للجذب وفضاء للتنمية والاستقرار''.

وأوضح في ذات الوقت أن''الدول الإفريقية أثبتت بالملموس عزمها ووعيها ورغبتها في تملك الإشكاليات التي تعيق تنميتها وأمنها، عبر اقتراح استراتيجيات براغماتية، وملموسة، وطموحة''.

وفي هذا السياق، ذكر الوزير بأن المغرب ''ووعيا منه بمسؤولياته تجاه القارة التي ينتمي إليها (..)، التزم، في إطار الرؤية الملكية، بتطوير نموذج مبتكر للتعاون مع أشقائه الأفارقة''، مشيرا إلى أن هذا النموذج تحول مع مرور الوقت، إلى ''شراكة حقيقية شاملة تهدف إلى تحقيق استقرار مستدام للقارة، وتضع المواطن الإفريقي في صلب عملنا المشترك''.

وتابع إن المغرب يطمح من خلال مبادرة عقد هذا اللقاء، إلى تمكين التحالف من فرصة للإلمام والاقتراب بشكل أكبر من واقع التهديد الذي تمثله ''داعش'' في إفريقيا، وكذا تمكين الدول الإفريقية غير الأعضاء من التعرف عن كثب على مختلف أبعاد العمل الذي ينجزه التحالف، وكذا ديناميته وأهدافه المتمثلة في الإجراءات المعتمدة من طرف مجموعات العمل التابعة له، وإمكانيات التقارب وسبل التعاون الممكنة.

وخلص إلى أن المغرب يواصل تحمل مسؤولياته إزاء القارة التي ينتمي إليها وجواره، مع الإبقاء على جاهزيته للقيام بدور يسفر عن بلورة شراكة حقيقية لمكافحة الإرهاب بإفريقيا.

وبالأرقام، فإن أكبر مجموعة إرهابية تابعة للقاعدة توجد حاليا بإفريقيا وتضم أكثر من 6000 مقاتل، ويقدر عدد العناصر المنتمية لهذه المجموعة بإفريقيا الغربية لوحدها بأزيد من 3500 مقاتل.

وبشمال إفريقيا، يعتبر عدد الأفراد المرتبطين ب''داعش'' مهما للغاية، ومن المرجح أن يتعزز بعودة مقاتلين متمرسين في الحروب من المنطقة العراقية السورية.

ويشكل هذا الاجتماع، الذي تميز بمشاركة المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب للتحالف العالمي ضد ''داعش''، بريت ماكغورك، ومجموعة محدودة من البلدان الأعضاء بالتحالف ضد ''داعش''، مناسبة لشركاء التحالف لمناقشة الخطوات المقبلة لضمان القضاء الدائم على التنظيم في العراق وسوريا، وكذا سبل تسريع المقاربة الجماعية لمكافحة الأطماع العالمية لما يسمى بـ''تنظيم الدولة الإسلامية''.

ويركز الاجتماع أساسا على حضور تنظيم ''داعش'' في إفريقيا، ويتضمن مناقشة مفصلة للأولويات المتعلقة بمحاور العمل المتعددة للتحالف، بما فيها نشر الاستقرار، والمقاتلون الإرهابيون الأجانب، وتمويل مكافحة الإرهاب والرسائل المناهضة للتطرف.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الصخيرات داعش إفريقيا الإرهاب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. ملف الزفزافي ورفاقه يدخل المداولة وهذا هو موعد النطق بالحكم | بوليتيك

عاجل.. ملف الزفزافي ورفاقه يدخل المداولة وهذا هو موعد النطق بالحكم

الملك محمد السادس يُهنئ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان | بوليتيك

الملك محمد السادس يُهنئ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وثيقة أوروبية مسربة تكشف مقترح معسكرات لاجئين بالمغرب | بوليتيك

وثيقة أوروبية مسربة تكشف مقترح معسكرات لاجئين بالمغرب

وفد أمريكي رفيع المستوى يحل بالرباط لحضور اجتماع للتحالف العالمي ضد تنظيم داعش | بوليتيك

وفد أمريكي رفيع المستوى يحل بالرباط لحضور اجتماع للتحالف العالمي ضد تنظيم ''داعش''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فرانش مونتانا:ها علاش عزيز عليا الشاب حسني بزاف ! | خارج البلاطو
منذ 38 دقيقة

فرانش مونتانا:ها علاش عزيز عليا الشاب حسني بزاف !

الفنان العالمي فرانش مونتانا يُـفجرها..الفلوس اللي جيت بيهم باش نغني فموازين كثر من اللي عطاوني | خارج البلاطو

الفنان العالمي فرانش مونتانا يُـفجرها..الفلوس اللي جيت بيهم باش نغني فموازين كثر من اللي عطاوني

في أول رد له..هذا ما قاله فرانش مونتانا عن حضور الأمير مولاي الحسن لحفله بموازين | خارج البلاطو

في أول رد له..هذا ما قاله فرانش مونتانا عن حضور الأمير مولاي الحسن لحفله بموازين

بالفيديو..أول حالة تحرش جنسي بالسعودية بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة | قنوات أخرى

بالفيديو..أول حالة تحرش جنسي بالسعودية بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة

﻿

آخر المستجدات

عـــاجل و سار للمقاطعين..سنطرال دانون تستجيب للحملة وغادي تنقص الثمن وهذه هي التفاصيل الكاملة | اقتصاد
منذ 31 دقيقة

عـــاجل و سار للمقاطعين..سنطرال دانون تستجيب للحملة وغادي تنقص الثمن وهذه هي التفاصيل الكاملة

عاجل.. ملف الزفزافي ورفاقه يدخل المداولة وهذا هو موعد النطق بالحكم | بوليتيك

عاجل.. ملف الزفزافي ورفاقه يدخل المداولة وهذا هو موعد النطق بالحكم

على طريقة لاعب المنتخب أمرابط..هكذا عبرت نورا الصقلي وسامية أقريو على حرمان المغرب من تقنية فار | ثقافة و فنون

على طريقة لاعب المنتخب أمرابط..هكذا عبرت نورا الصقلي وسامية أقريو على حرمان المغرب من تقنية ''فار''

بوريطة يبرز التهديد الذي يمثله تنظيم داعش حيث أن أكبر مجموعة إرهابية تابعة لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية توجد بإفريقيا | بوليتيك

بوريطة يبرز التهديد الذي يمثله تنظيم داعش حيث أن أكبر مجموعة إرهابية تابعة لما يسمى بتنظيم الدولة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.