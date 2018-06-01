 المهاجرون الأفارقة بالجزائر يرحلون من قبل السلطات في ظروف توصف بالمزرية في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ﻿
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المهاجرون الأفارقة بالجزائر يرحلون من قبل السلطات في ظروف توصف بالمزرية في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 17:07 المهاجرون الأفارقة بالجزائر يرحلون من قبل السلطات في ظروف توصف بالمزرية في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان | دولي
المهاجرون الأفارقة بالجزائر يرحلون من قبل السلطات في ظروف توصف بالمزرية في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
وصفت وكالة الأنباء الأمريكية ''أسوشيتد بريس'' في تقرير حول أوضاع المهاجرين الأفارقة في الجزائر ظروف عودة المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية بـ ''المزرية''، فهم يعانون ظروفا قاسية بسبب ارتفاع

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وصفت وكالة الأنباء الأمريكية ''أسوشيتد بريس'' في تقرير حول أوضاع المهاجرين الأفارقة في الجزائر ظروف عودة المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية بـ ''المزرية''، فهم يعانون ظروفا قاسية بسبب ارتفاع شديد في درجات الحرارة ومن نقص في المياه وفي المواد الغذائية الضرورية والطبية.

وكتبت نقلا عن تصريحات بعض المهاجرين المبعدين حسب ما أوردته فرانس 24 اليوم الثلاثاء أن ''الحكومة الجزائرية تقوم بتكديسهم بالمئات على متن شاحنات وحافلات ثم تنقلهم إلى مكان يدعى ''نقطة الصفر'' في قلب الصحراء ثم تتخلى عنهم هناك وتوجههم صوب النيجر''.

وقال جو دونيس، أحد المهاجرين من ليبيريا حسب نفس المصدر ''في الجزائر نواجه خطر الترحيل في كل لحظة والحكومة تتعامل دون أي شفقة مع المهاجرين''.

 وليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الجزائر إلى انتقادات بسبب سياستها في مجال الهجرة، بل سبق في 2017 أن انتقدتها منظمة العفو الدولية متهمة إياها ''بعدم احترام حقوق المهاجرين الذين يأتون من دول منطقة الساحل''، فيما دعتها إلى الكف عن ''ترحيلهم بشكل جماعي''.

 وأحدث تقرير وكالة ''أسوشيتد بريس'' ضجة إعلامية كبيرة وسط الإعلام الجزائري وفي أوساط المنظمات المساعدة للمهاجرين الأفارقة الذي يبقى عددهم الحقيقي غير معروف.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان صدر قبل أيام ''إن الجزائر تتعرض إلى حملة تضليل خبيثة تقف وراءها منظمات إنسانية دولية وتتهمها بشكل غير صادق بعدم الوفاء بعهودها الدولية بخصوص استقبال وإيواء ومساعدة المهاجرين الذين يأتون من منطقة دول الساحل''.

ويذكر أن أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الجزائري الحالي ورئيس حزب ''التجمع الوطني الديمقراطي'' المساند لسياسة الرئيس بوتفليقة، وصف الهجرة غير الشرعية ''بأنها مصدر لتجارة المخدرات والجريمة'' في البلاد.

وقال في تصريح لقناة جزائرية حسب ذات المصدر ''أولا هؤلاء المهاجرون جاءوا إلى الجزائر بطريقة غير قانونية، ثانيا القانون الجزائري لا يسمح باستخدام اليد العاملة الأجنبية إلا عبر صفقات توقعها الحكومة الجزائرية مع شركات أجنبية''.

وأضاف: ''نحن لا نقول للسلطات الجزائرية خذوا كل المهاجرين وأرموا بهم إلى البحر أو في الصحاري، لكن الإقامة في الجزائر لديها ضوابطها وشروطها القانونية. لن نترك الشعب الجزائري يعاني من الفوضى''.

وكشف موقع ''كل شيء عن الجزائر'' نقلا عن مسؤول جزائري الثلاثاء أن ''بلاده غير معنية بمشروع الاتحاد الأوروبي الذي يخطط لبناء مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة في دول شمال أفريقيا ولا يوجد أصلا محادثات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول ذلك''..

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المغرب شوف تيفي الجزائر المهاجرين الأفارقة ترحيل

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