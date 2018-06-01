عــاجل:''فرانش مونتانا في رده على ما قامت به أحلام.. الفلوس اللي خسرت باش نجي لموازين كثر من اللي عطاوني '' ﻿

في رده على ما قامت به الفنانة أحلام على خلفية تنازلها عن أجرها مقابل مشاركتها في مهرجان موازين، قال الفنان الأمريكي-المغربي كريم خربوش المعروف بفرانش مونتانا، إنه يحترم قرار أي فنان و ليس مجبرا على

شـــوف تيفي:

في رده على ما قامت به الفنانة أحلام على خلفية تنازلها عن أجرها مقابل مشاركتها في مهرجان موازين، قال الفنان الأمريكي-المغربي كريم خربوش المعروف بفرانش مونتانا، إنه يحترم قرار أي فنان و ليس مجبرا على ذلك.

و قال فرانش مونتانا على هامش مشاركته في مهرجان موازين، الفلوس اللي خسرت باش نجي كثر من اللي عطاوني فموازين مؤكدا أن حبه لبلده و لأبناء بلده يغنيه عن الأموال التي يحصل عليها مؤكدا أنه يقوم بأعمال خيرية لكنه ليس مجبرا أن يعلن عنها

وعاشت منصة السويسي، يوم السبت الماضي في إطار الدورة الـ17 لمهرجان موازين - إيقاعات العالم، على وقع حفل ساهر للنجم العالمي الأمريكي المغربي الأصل كريم خربوش المعروف بـ"فرانش مونتانا".