عــاجل:فرانش مونتانا لشوف تيفي..ها باش حسيت منين حضر الأمير مولاي الحسن للحفل ديالي فموازين ﻿

في رده على سؤال ''شوف تيفي'' خلال الندوة الصحفية التي عقدت على هامش مشاركته في مهرجان موازين يومه الثلاثاء، كشف الفنان المغربي-الأمريكي كريم خربوش المعروف بفرانش مونتانا، أنه أحس بسعادة كبيرة بعدما

شـــوف تيفي:(م ج) (م غ)

في رده على سؤال "شوف تيفي" خلال الندوة الصحفية التي عقدت على هامش مشاركته في مهرجان موازين يومه الثلاثاء، كشف الفنان المغربي-الأمريكي كريم خربوش المعروف بفرانش مونتانا، أنه أحس بسعادة كبيرة بعدما لمح الأمير مولاي الحسن بمنصة السويسي يتابع سهرته.

وقال فرانش في رده على سؤال "شوف تيفي"،أنه يبادل الأمير مولاي الحسن نفس الشعور و يحبه كثيرا موجها شكره لأفراد الأسرة الملكية.

وعاشت منصة السويسي، في إطار الدورة الـ17 لمهرجان موازين - إيقاعات العالم، على وقع حفل ساهر للنجم العالمي الأمريكي المغربي الأصل كريم خربوش المعروف بـ"فرانش مونتانا".

و أضاء فرانش مونتانا منصة السويسي،في حفل حضره الأمير مولاي الحسن و الأميرة الصغيرة، وحمل جمهور موازين إلى عوالم فنية باهرة مستعينا بصوته القوي الذي ستتذكره جماهير الرباط طويلا.

وكان للقاء مونتانا بجمهور الرباط نكهة خاصة، حيث افتتح حفله الفني بإحدى أشهر أغانيه "لويال" التي تعاون فيها مع النجم العالمي كريس براون ونجم الراب لي وايان، هذه الأغنية التي ساهمت في إبراز موهبته الكبيرة.