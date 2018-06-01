 صادم وبالفيديو.. لبنى أبيضار: ''أنا كان حلمي نكون ساقطة وحضرت لسهرة مع سواعدة وغادي ندير دور سحاقية..'' ﻿
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صادم وبالفيديو.. لبنى أبيضار: ''أنا كان حلمي نكون ساقطة وحضرت لسهرة مع سواعدة وغادي ندير دور سحاقية..''

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 15:49 صادم وبالفيديو.. لبنى أبيضار: أنا كان حلمي نكون ساقطة وحضرت لسهرة مع سواعدة وغادي ندير دور سحاقية.. | ثقافة و فنون
صادم وبالفيديو.. لبنى أبيضار: ''أنا كان حلمي نكون ساقطة وحضرت لسهرة مع سواعدة وغادي ندير دور سحاقية..''
خرجت لبنى أبيضار، نهاية الأسبوع المنصرم، بتصريحات مثيرة ، أدلت بها لقناة '' DW ''الألمانية، حيث كشفت عن العديد من المعطيات الصادمة والمثيرة بخصوص فيلمها ''الزين اللي فيك'' والذي أدت فيه دور ''عاهرة''.

''شوف تيفي''

خرجت لبنى أبيضار، نهاية الأسبوع المنصرم، بتصريحات مثيرة ، أدلت بها لقناة '' DW ''الألمانية، حيث كشفت عن العديد من المعطيات الصادمة والمثيرة بخصوص فيلمها ''الزين اللي فيك'' والذي أدت فيه دور ''عاهرة''.

وقالت أبيضار في هذا التصريح أنها ومنذ الطفولة كانت تحلهم بالعمل كـ ''ساقطة'' لاعتقادها أن هذا العمل له علاقة بالتمثيل، مشيرة إلى أن فيلم ''الزين اللي فيك'' كان انطلاقتها للوصول إلى الشهرة بالرغم من تسريب اللقطات الإباحية الخاصة بها.

وأكدت أبيضار أنها قامت بحضور سهرة مع سعوديين، وعاشت مع عاهرات حتى تتقن دورها في فيلم ''الزين اللي فيك''، لكنها صدمت وطعنت في شرفها بعد تسريب اللقطات الإباحية، مشددة على أنها مستعدة في الظهور بلقطات أجرء من تلك المسربة، وهي تستعد للظهور بفيلم في دور ''سحاقية''.

واستغلت أبيضار الفرصة للكشف عن الاعتداء الذي تعرضت له بالبيضاء، واصفة المتورطين في ضربها بـ ''الهمجيين''، وهو ما جعلها تغادر المغرب وتقرر الاستقرار بفرنسا.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي البيضاء لبنى أبيضار عاهرات الزين اللي فيك

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