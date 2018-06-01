 فيديو جد مؤثر يهز المغاربة..مواطن كيبكي وبنتو كتموت ليه بين يديه بمستشفى عمومي بآسفي ﻿
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فيديو جد مؤثر يهز المغاربة..مواطن كيبكي وبنتو كتموت ليه بين يديه بمستشفى عمومي بآسفي

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 15:48 فيديو جد مؤثر يهز المغاربة..مواطن كيبكي وبنتو كتموت ليه بين يديه بمستشفى عمومي بآسفي | حوادث و حقوق
فيديو جد مؤثر يهز المغاربة..مواطن كيبكي وبنتو كتموت ليه بين يديه بمستشفى عمومي بآسفي
نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه الثلاثاء 26 يونيو 2018، مقطع فيديو جد مؤلم، يدمي القلوب ويهز النفوس، يظهر مواطنا يذرف الدموع بحرارة حزنا على طفلته التي تلفظ أنفاسه

"شوف تيفي"

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه الثلاثاء 26 يونيو 2018، مقطع فيديو جد مؤلم، يدمي القلوب ويهز النفوس، يظهر مواطنا يذرف الدموع بحرارة حزنا على طفلته التي تلفظ أنفاسه الأخيرة وسط مستشفى عمومي بمدينة آسفي.

وحسب ناشري الفيديو فإن هذا المواطن، قام بجلب ابنته إلى المستشفى لكنها لم تتلق الرعاية الكافية، ما جعل آلاف النشطاء يتفاعلون، معبرين عن حزنهم الشديد وغضبهم بسبب بعض التجاوزات التي تقع بمستشفيات عمومية.

ومن جهة أخرى، عبر نشطاء عن تضامنهم مع الطفلة ووالدها، داعين الجميع إلى التدخل وتقديم يد المساعدة إليها إذا ما كانت لا تزال على قيد الحياة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مستشفى آسفي مقطع فيديو الرعاية

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