موقع وزارة التربية الوطنية الخاص بالنقط خارج الخدمة وتلاميذ الأولى باكالوريا طالع ليهم الدم ﻿

قبل أيام من الكشف عن نتائج الامتحان الجهوي للأولى باكالوريا بالمغرب، تفاجأ العديد من تلاميذ السنة الأولى بتوقف موقع ''المتمدرس'' الخاص بخدمة ''مسار'' عن العمل، وهو ما أثار غضب العديد منهم، نظرا

''شوف تيفي''

قبل أيام من الكشف عن نتائج الامتحان الجهوي للأولى باكالوريا بالمغرب، تفاجأ العديد من تلاميذ السنة الأولى بتوقف موقع ''المتمدرس'' الخاص بخدمة ''مسار'' عن العمل، وهو ما أثار غضب العديد منهم، نظرا لعجزهم عن استخدام هذه الخدمة لمعرفة نتائج المراقبة المستمرة.

وأكد التلاميذ في تفاعلهم بمواقع التواصل الاجتماعي، على أنهم حاولوا بشتى الطرق التعامل مع موقع وزارة التربية الوطنية الخاص بخدمة مسار، لكنهم فشلوا في الحصول على نقط المراقبة المستمرة، معبرين عن استيائهم من وزارة أمزازي.



ومن جهة أخرى، طالب تلاميذ بالكشف عن معدلات الامتحان الجهوي،حيث عبر العديد منهم عن استغرابهم في الكشف عن النتائج بالرغم من الكشف عن نتائج امتحان الباكالوريا.