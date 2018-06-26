عاجل وبالصور..رموك تابع للقوات المسلحة الملكية محمل بالدبابات دار كسيدة وسط كازا ﻿

شهد الشارع المقابل لميناء مدينة الدار البيضاء وبالتحديد بالقرب من الباب رقم 4، قبل قليل من يومه الثلاثاء 26 يونيو 2018، وقوع حادثة سير بين شاحنة كبيرة تابعة للقوات المسلحة الملكية محملة بدبابات،

"شوف تيفي"

شهد الشارع المقابل لميناء مدينة الدار البيضاء وبالتحديد بالقرب من الباب رقم 4، قبل قليل من يومه الثلاثاء 26 يونيو 2018، وقوع حادثة سير بين شاحنة كبيرة تابعة للقوات المسلحة الملكية محملة بدبابات، وسيارة خفيفة ودراجة نارية.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الشاحنة كانت تحاول الاستدارة للخروج من الشارع، قبل أن تصطدم بسيارة خفيفة ودراجة نارية، ما خلف وقوع خسائر مادية.

وأكد ذات المصدر أن عناصر منتمين لمصالح الدرك الملكي، يعملون في هذه اللحظات على تأمين المكان، حتى تتحرك الشاحنة وتواصل طريقها إلى الوجهة التي كانت تسير إليها.