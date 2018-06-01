مثير وبالفيديو..مغربية حيحات وسط مطار قرطاج بتونس..شوفو شنو وقع ليها ﻿

تعرضت مواطنة مغربية أمس الإثنين 25 يونيو 2018، للسرقة بمطار قرطاج بتونس، وذلك خلال رحلتها على متن الخطوط التونسية في اتجاه مدينة اسطنبول التركية، وهو ما أثار غضبها واستياءها الشديد.

''شزف تيفي''

تعرضت مواطنة مغربية أمس الإثنين 25 يونيو 2018، للسرقة بمطار قرطاج بتونس، وذلك خلال رحلتها على متن الخطوط التونسية في اتجاه مدينة اسطنبول التركية، وهو ما أثار غضبها واستياءها الشديد.

ونشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية التونسية، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو، ظهرت به المغربية، وهي تؤكد تعرض حقيبتها للسرقة، معبرة عن غضبها الشديد من سقوطها ضحية لعميلة السرقة بمطار تونس.

وحسب هذه الصفحات التي نشرت الفيديو فإن العديد من المسافرين في رحلة تابعة للخطوط التونسية في اتجاه تركيا، تعرضوا للسرقة بمطار قرطاج بتونس.