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أطباء القطاع العام في إضراب وطني عام على مدى يومين

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 15:22 أطباء القطاع العام في إضراب وطني عام على مدى يومين | مجتمع
أطباء القطاع العام في إضراب وطني عام على مدى يومين
يخوض الأطباء الصيادلة وجراحو الأسنان بالقطاع العام إضرابا وطنيا عاما مدته 48 ساعة يومي الثلاثاء 26 يونيو والأربعاء 27 يونيو باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات ، والإضراب ينضاف لسلسلة احتجاجات

شوف تيفي

يخوض الأطباء الصيادلة وجراحو الأسنان بالقطاع العام إضرابا وطنيا عاما مدته 48 ساعة يومي الثلاثاء 26 يونيو والأربعاء 27 يونيو باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات ، والإضراب ينضاف لسلسلة احتجاجات سطرتها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بعد 11 إضرابا وطنيا وعشرات الوقفات الجهوية وأسبوع غضب وكذلك وقفة احتجاجية وطنية ومسيرة وطنية.

 وعبر اتصال شوف تيفي بالدكتور المنتصر العلوي عبد الله الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أكد أنه لحد الساعة لا زال التعتيم والصمت يخيم على الجهات المسؤولة في تجاهل تام للأزمة التي يعيشها قطاع الصحة بالمغرب وأنه - حسب قوله - لم يتم لمس أي إرادة فعلية للإصلاح الحقيقي للصحة، بحيث كان آخر لقاء رسمي مع وزارة الصحة يوم 11 من شهر أبريل.

 وعن المطالب أكد الدكتور المنتصر على ضرورة تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته و إضافة درجتين خارج الإطار والزيادة في المناصب الداخلية و الإقامة، والبحث عن الحلول الجذرية للوضعية الكارثية التي تشهدها المؤسسات الصحية من قبيل ندرة الموارد البشرية والمعدات الطبية والبيوطبية وغياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي وضعف الميزانية المخصصة لقطاع الصحة.

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المغرب شوف تيفي الأطباء إضراب

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