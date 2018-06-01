هذا ما قررته وزيرة ألمانية في حق من يرتدين البوركيني ﻿

دعمت وزيرة الأسرة الألمانية قرار مدرسة الثانوية الألمانية بسبب منحها ملابس بوركيني مجانية لطالبات مسلمات، والتي وجهت لها عدة انتقادات في الموضوع

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دعمت وزيرة الأسرة الألمانية قرار مدرسة الثانوية الألمانية بسبب منحها ملابس بوركيني مجانية لطالبات مسلمات، والتي وجهت لها عدة انتقادات في الموضوع

وحسب موقع قناة ''بي بي سي'' فإن مدرسة للمستوى الثانوي في غربي ألمانيا كانت قد اشترت نحو عشرين قطعة من البوركيني ومنحتها لطالباتها المسلمات اللواتي كن في المعتاد يرفضن حضور حصص تعليم السباحة لكي يتمكنوا من ممارسة الرياضة حيث كشفت المدرسة في وقت لاحق أن المبلغ المالي المستخدم في شراء هذه القطع كان تبرعا خاصا، لكن تصرف المدرسة أثار جدلا بين أعضاء البرلمان الألماني من المتشددين.

وذكر نفس الموقع أن دعم الوزيرة الألمانية للمدرسة جاء بعد انتقاد جوليا كلوكنر نائبة رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا، قرار المدرسة قائلة إنه يمثل ''تفرقة في المعاملة بين الفتيات في المدرسة حيث ردت عليها وزيرة الأسرة، وهي من حزب الديمقراطيين الاجتماعيين (يسار الوسط) قائلة: ''هذا يعني أن كل الفتيات يحصلن على فرصة لتعلم السباحة، مضيفة أنه من حق المدارس السماح لطالباتها بارتداء البوركيني إن كان ذلك سيساعدهن على حضور حصص السباحة، ورفضت أن يتحول الموضوع إلى اعتباره رمزا لسقوط الثقافة الغربية في قلب أوروبا.

ويشار إلى أن ألمانيا استقبلت نحو مليون لاجئ خلال العامين الماضيين أغلبهم من سوريا وأفغانستان ودول الشرق الأوسط.