عــاجل و بالدليل..هذه حقيقة ظهور الممثلة فدوى طالب في فيديو جنسي عبر الفايسبوك ﻿

في تدوينة مباشرة،نفت الممثلة المغربية فدوى طالب يومه الثلاثاء ،أن تكون قد ظهرت بفيديو جنسي كما تم ترويجه عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

شــوف تيفي:

في تدوينة مباشرة،نفت الممثلة المغربية فدوى طالب يومه الثلاثاء ،أن تكون قد ظهرت بفيديو جنسي كما تم ترويجه عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

و كشفت فدوى عبر حسابها الرسمي،أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو لا علاقة لها بها قائلة "بغيت نقول لهاد الناس رتاحو و باراكا متقلبو ليا على الشوهة باي ثمن ،هادي ماشي انا و اتقاو الله ف اعراض الناس دبا تولد البنات و تعرفو بحقهم وااااااو شحال ديال بنادم خايب مضيفة،

والحمد لله عندي با رباني و مرابانيش على هاد شي و حسبي الله و نعمة الوكيل و عافاكم الي باغين الشوهة ديزابوناو من عندي حيت انا كنعرف نخدم و نكون لمستوى يرضي الناس لي كيبغيو فدوى و شكرا.."

و طالبت فدوى من جمهورها بالكف عن تداول صورتها و ربطها بهذا الفيديو المثير.