 عــاجل و بالدليل..هذه حقيقة ظهور الممثلة فدوى طالب في فيديو جنسي عبر الفايسبوك ﻿
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عــاجل و بالدليل..هذه حقيقة ظهور الممثلة فدوى طالب في فيديو جنسي عبر الفايسبوك

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 15:00 عــاجل و بالدليل..هذه حقيقة ظهور الممثلة فدوى طالب في فيديو جنسي عبر الفايسبوك | ثقافة و فنون
عــاجل و بالدليل..هذه حقيقة ظهور الممثلة فدوى طالب في فيديو جنسي عبر الفايسبوك
في تدوينة مباشرة،نفت الممثلة المغربية فدوى طالب يومه الثلاثاء ،أن تكون قد ظهرت بفيديو جنسي كما تم ترويجه عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

شــوف تيفي:

في تدوينة مباشرة،نفت الممثلة المغربية فدوى طالب يومه الثلاثاء ،أن تكون قد ظهرت بفيديو جنسي كما تم ترويجه عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

و كشفت فدوى عبر حسابها الرسمي،أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو لا علاقة لها بها قائلة "بغيت نقول لهاد الناس رتاحو و باراكا متقلبو ليا على الشوهة باي ثمن ،هادي ماشي انا و اتقاو الله ف اعراض الناس دبا تولد البنات و تعرفو بحقهم وااااااو شحال ديال بنادم خايب مضيفة،

والحمد لله عندي با رباني و مرابانيش على هاد شي و حسبي الله و نعمة الوكيل و عافاكم الي باغين الشوهة ديزابوناو من عندي حيت انا كنعرف نخدم و نكون لمستوى يرضي الناس لي كيبغيو فدوى و شكرا.."

و طالبت فدوى من جمهورها بالكف عن تداول صورتها و ربطها بهذا الفيديو المثير.

 

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