سار..بالموازاة مع المونديال.. روسيا تعلن عن تسهيلات للحصول على الإقامة والجنسية الروسية ﻿

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوزارات المعنية بتقديم مقترحات حول تسهيل نظام منح تصاريح الإقامة والجنسية الروسية لبعض فئات الأجانب، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة ''روسيا اليوم'' يومه الثلاثاء 26

''شوف تيفي''

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوزارات المعنية بتقديم مقترحات حول تسهيل نظام منح تصاريح الإقامة والجنسية الروسية لبعض فئات الأجانب، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة ''روسيا اليوم'' يومه الثلاثاء 26 يونيو.

وأوضح الموقع الروسي أن موقع الكرملين الرسمي، نشر اليوم الثلاثاء وثيقة، جاء فيها: ''تكلّف وزارة الداخلية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية في روسيا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية منح الأجانب الناطقين باللغة الروسية والراغبين في العمل بروسيا، تصاريح الإقامات المؤقتة والدائمة، كما تكلف بتقديم مقترحات حول تعديل القوانين ذات الصلة إن لزم الأمر''.

وأوضح المصدر ذاته بأنه وفقا للتكليف، فإن الموعد النهائي للتنفيذ تحدد في 31 غشت من العام الحالي، مشيرا إلى أن بوتين، وجه للوزارتين المذكورتين بالإضافة إلى وزارات التنمية الاقتصادية والعلوم والتعليم العالي والخارجية، بتقديم مقترحات بحلول 20 ديسمبر المقبل، بشأن تسهيل نظام منح الجنسية الروسية لفئات محددة من الأجانب يمتلكون كفاءات مطلوبة في الاقتصاد الروسي.