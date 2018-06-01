درك سيدي محمد لحمر يحبط محاولة جديدة لعملية هجرة سرية. ﻿

تمكنت مصالح الدرك الملكي بسيدي محمد لحمر التابعة لمدينة القنيطرة و بتنسيق مشترك مع القوات المسلحة الملكية من إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية على متن قارب خشبي من قوارب الموت كان يقل 8 أفراد من

شوف تيفي

تمكنت مصالح الدرك الملكي بسيدي محمد لحمر التابعة لمدينة القنيطرة و بتنسيق مشترك مع القوات المسلحة الملكية من إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية على متن قارب خشبي من قوارب الموت كان يقل 8 أفراد من بينهم فتاة من مختلف الجماعات المجاورة لجماعة سيدي محمد لحمر على مستوى دوار الخناشة البحرية بما يسمى بالمشروع.

وحسب بعض المصادر المحلية فإن عملية إقلاع قارب الموت بدأت حوالي الساعة السابعة من صباح اليوم حيث وقف المهاجرون السريون في انتظار القارب الخشبي القادم من نواحي مدينة سلا والذي كان يقل مرشحين آخرين يقدرون حسب نفس المصادر بحوالي عشرين مرشحا حيث عادوا أدراجهم في عرض البحر حين علموا بترصد رجال الدرك الملكي لهم دون أن يتمكن صاحب قارب الموت من نقل الثمانية أشخاص الآخرين الذين كانوا في انتظاره ليتم بذلك إحباط عملية أخرى من عمليات الهجرة السرية بالمنطقة.

ويشار إلى أن منطقة الغرب تعرف العديد من محاولات الهجرة السرية بسبب الفقر وهشاشة المجتمع بالمنطقة.