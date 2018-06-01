فيديو جد مؤلم يهز الفيسبوك... شيباني سرقو ليه الفلوس ولاحوه في الواد ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الثلاثاء 26 يونيو، مقطع فيديو جد مؤلم يدمي القلوب ويهز النفوس، يظهر لحظة العثور على مسن يصارع الموت بعد تعرضه للسرقة من طرف مجهولين، أقدموا على رميه بالقرب

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الثلاثاء 26 يونيو، مقطع فيديو جد مؤلم يدمي القلوب ويهز النفوس، يظهر لحظة العثور على مسن يصارع الموت بعد تعرضه للسرقة من طرف مجهولين، أقدموا على رميه بالقرب من ''واد''.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان، لحظة العثور على المسن الذي يعاني من الإعاقة، وهو في حالة صحية جد حرجة، بعد تعرضه للسرقة على يد مجهولين، قاموا بالاعتداء عليه وسرقة التبرعات التي حصل عليها خلال عيد الفطر.

وطالب النشطاء المصالح الأمنية بالدخول على الخط وإيقاف المتورطين في الاعتداء على المسن، بينما طالب آخرون الجمعيات الحقوقية والمحسنين بالتدخل لتقديم يد المساعدة له.