 بالفيديو..شوفو الحكرة: شفار عندو تريبورتور تعدى على بنت وسرقها بطنجة ﻿
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بالفيديو..شوفو الحكرة: شفار عندو تريبورتور تعدى على بنت وسرقها بطنجة

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 14:23 بالفيديو..شوفو الحكرة: شفار عندو تريبورتور تعدى على بنت وسرقها بطنجة | حوادث و حقوق
بالفيديو..شوفو الحكرة: شفار عندو تريبورتور تعدى على بنت وسرقها بطنجة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء 26 يونيو، مقطع فيديو مثير، يوثق للحظة قيام سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات باعتراض سبيل فتاة وسرقة حقيبتها اليدوية بالقوة.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء 26 يونيو، مقطع فيديو مثير، يوثق للحظة قيام سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات باعتراض سبيل فتاة وسرقة حقيبتها اليدوية بالقوة.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت أمس الإثنين، بحي كاستيا بمدينة طنجة، حيث أقدم سائق دراجة ''تريبورتور'' في عقده الثاني على اعتراض سبيل فتاة لسرقة حقيبتها قبل الفرار من عين المكان.

وطالب النشطاء في تفاعلهم مع الفيديو بنشره على جميع الصفحات حتى تتمكن المصالح الأمنية من تحديد هويته، ليكون مصيره السجن، معبرين عن استيائهم الشديد من تعرض مواطنين للتعنيف والسرقة على يد منحرفين خارجين عن القانون.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي تريبورتور فتاة العجلات دراجة نارية

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