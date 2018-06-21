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فضيحة توظيف ابنة استاذ جامعي بنفس الكلية التي يُدرس فيها دون إعلان عن مباراة

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 13:45 فضيحة توظيف ابنة استاذ جامعي بنفس الكلية التي يُدرس فيها دون إعلان عن مباراة | مجتمع
فضيحة توظيف ابنة استاذ جامعي بنفس الكلية التي يُدرس فيها دون إعلان عن مباراة
تم هذا الأسبوع وفي صمت ودون إعمال للمساطر القانونية للتباري لتوظيف أستاذ التعليم العالي مساعد تخصص معلوميات دورة 21/06/2018 بإعلان ناجحة واحدة لشغل هذا المنصب يوم أمس الاثنين 25 يونيو 2018، وهي ابنة أستاذ

شوف تيفي:

تم هذا الأسبوع وفي صمت ودون إعمال للمساطر القانونية للتباري لتوظيف أستاذ التعليم العالي مساعد تخصص معلوميات دورة 21/06/2018 بإعلان ناجحة واحدة لشغل هذا المنصب يوم أمس الاثنين 25 يونيو 2018، وهي ابنة أستاذ بالكلية دون اتباع مسطرة التباري واسناده لها علما أن تخصصها بعيد كل البعد عن المنصب الشاغر .. تؤكد مصادر طلابية.

و ادت مصادرنا أن عدد من الأستاذة ذوي التخصص المطلوب وضعوا ملفهم لدى إدارة الكلية ولم يتم إعارة اي اهتمام لملفاتهم التي تحتوي على ملفات علمية بالتخصص المطلوب.

وطالب عدد من المترشحين للمباراة السرية بفتح تحقيق مستعجل لهذا المنصب.. ومراجعة أسباب منع ذوي الاختصاص من هاته الفرصة واقصائهم دون عرض ملفاتهم على لجنة الامتحان.

 

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شــوف تيفي المغرب ملفات تخصصات إقصاء كلية تحقيق

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