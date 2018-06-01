 أكادير...وضع آخر اللمسات من أجل إجراء تدريب عسكري بحري لاحتواء انفجارات ناقلات البترول بعرض المحيطات ﻿
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أكادير...وضع آخر اللمسات من أجل إجراء تدريب عسكري بحري لاحتواء انفجارات ناقلات البترول بعرض المحيطات

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 13:14 أكادير...وضع آخر اللمسات من أجل إجراء تدريب عسكري بحري لاحتواء انفجارات ناقلات البترول بعرض المحيطات | حوادث و حقوق
أكادير...وضع آخر اللمسات من أجل إجراء تدريب عسكري بحري لاحتواء انفجارات ناقلات البترول بعرض المحيطات
انطلق صباح اليوم بمقر ولاية أكادير اجتماع رفيع المستوى لوضع الترتيبات والتدابير الأولية لبدء تمرين عسكري وطني، يرمي إلى مكافحة التلوث النفطي الطارئ المسمى ''simulex 2018''، والذي ستشهده سواحل مدينة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

انطلق صباح اليوم بمقر ولاية أكادير اجتماع رفيع المستوى لوضع الترتيبات والتدابير الأولية لبدء تمرين عسكري وطني، يرمي إلى مكافحة التلوث النفطي الطارئ المسمى "simulex 2018"، والذي ستشهده سواحل مدينة أكادير مابين 26 و28 يونيو الجاري.

ويدخل هذا التدريب في إطار تفعيل المخطط الوطني للطوارئ لمكافحة التلوث النفطي، وذلك بهدف تفعيل التدخلات البحرية والجوية والبرية لمناهضة الكوارث البحرية التي تؤدي إلى تسرب الغازات، وتسببها في كوارث بيئية تخلف ذمارا كبيرا للحياة البحرية.

وأكدت مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي"، أن هذا التمرين وضع له سيناريو يحكي عن انفجار خزان على متن ناقلة بترول تسبب في تدفق وقود تبلغ حمولته 6000 طن، أدى لأضرار مادية جسيمة، فيما لم يخلف أي خسائر بشرية، ويهدف التدريب العسكري إلى ت دبير مثل هذه الحالات الحرجة التي تتعرض لها ناقلات النفط عبر المحيطات، وسبل التعامل معها لتخفيف الأضرار والخسائر المترتبة عنها في حالة حدوث انفجار لا قدر الله، خاصة من الناحية العملية والتقنية واللوجستيكية، وتعزيز علاقات التعاون بين مختلف القطاعات المدنية والعسكرية لتقديم المساعدة لسفينة أو ناقلة للنفط في حالة خطر.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير اجتماع لمسات تحضير تدريب عسكري انفجار ناقلة البترول عرض السواحل مكافحة

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