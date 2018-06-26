 مثير...إصابة إمرأة حامل بلذغة أفعى سامة بزاكورة ونقلها على ظهر دابة من أحد الدواوير يثير حفيظة فعاليات المنطقة ''صور'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حلال عليهم حرام علينا | كاريكاتير شوف تيفي

حلال عليهم حرام علينا

فضيحة توظيف ابنة استاذ جامعي بنفس الكلية التي يُدرس فيها دون إعلان عن مباراة | مجتمع

فضيحة توظيف ابنة استاذ جامعي بنفس الكلية التي يُدرس فيها دون إعلان عن مباراة

أكادير...وضع آخر اللمسات من أجل إجراء تدريب عسكري بحري لاحتواء انفجارات ناقلات البترول بعرض المحيطات | حوادث و حقوق

أكادير...وضع آخر اللمسات من أجل إجراء تدريب عسكري بحري لاحتواء انفجارات ناقلات البترول بعرض

مثير...إصابة إمرأة حامل بلذغة أفعى سامة بزاكورة ونقلها على ظهر دابة من أحد الدواوير يثير حفيظة فعاليات المنطقة صور | حوادث و حقوق

مثير...إصابة إمرأة حامل بلذغة أفعى سامة بزاكورة ونقلها على ظهر دابة من أحد الدواوير يثير حفيظة

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة الإمام المتورط في اغتصاب 7 طفلات داخل مسجد ضواحي مراكش | حوادث و حقوق

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ''الإمام'' المتورط في اغتصاب 7 طفلات داخل مسجد ضواحي مراكش

الملك محمد السادس يُهنئ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان | بوليتيك

الملك محمد السادس يُهنئ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

ظاهرة فلكية مثيرة بالمغرب بهذا التاريخ | مجتمع

ظاهرة فلكية مثيرة بالمغرب بهذا التاريخ

درك القنيطرة يحبط عملية تهريب دولية للمخدرات | حوادث و حقوق

درك القنيطرة يحبط عملية تهريب دولية للمخدرات

وثيقة أوروبية مسربة تكشف مقترح معسكرات لاجئين بالمغرب | بوليتيك

وثيقة أوروبية مسربة تكشف مقترح معسكرات لاجئين بالمغرب

مجلس الصحافة الذي نريد...!

مثير...إصابة إمرأة حامل بلذغة أفعى سامة بزاكورة ونقلها على ظهر دابة من أحد الدواوير يثير حفيظة فعاليات المنطقة ''صور''

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 12:26 مثير...إصابة إمرأة حامل بلذغة أفعى سامة بزاكورة ونقلها على ظهر دابة من أحد الدواوير يثير حفيظة فعاليات المنطقة صور | حوادث و حقوق
مثير...إصابة إمرأة حامل بلذغة أفعى سامة بزاكورة ونقلها على ظهر دابة من أحد الدواوير يثير حفيظة فعاليات المنطقة ''صور''
تعرضت امرأة ثلاثينية حامل للذغة أفعى سامة صباح يوم أمس بقرية '' تكراكرا'' بجماعة ''النقوب'' التابعة لإقليم زاكورة، وجرى نقلها في وضعية جد حرجة على متن ''دابة'' من أحد الدواوير النائية صوب مكان تواجد سيارة

شوف تيفي:زاكورة

تعرضت امرأة ثلاثينية حامل للذغة أفعى سامة صباح يوم أمس بقرية " تكراكرا" بجماعة "النقوب" التابعة لإقليم زاكورة، وجرى نقلها في وضعية جد حرجة على متن "دابة" من أحد الدواوير النائية صوب مكان تواجد سيارة الإسعاف لتمكينها من النقل نحو مستشفى "أيت حساين".

وحسب مصادر "شوف تيفي" من عين المكان فالضحية البالغة من العمر 35 سنة والحامل في شهرها التاسع نقلت في ظروف جد مزرية على متن "بغل" واستغرقت رحلة وصولها لسيارة الإسعاف حوالي 3 ساعات من قريتها النائية التي تقطن بها إلى حدود نقطة تواجد سيارة الإسعاف بحكم عدم إمكانية تنقل السيارة للدوار، نظرا لوجوده بين جبال وعرة يصعب الوصول إليها بوسائل النقل.

وأضافت ذات المصادر، أنه بعد وصولها تم نقلها على سيارة الإسعاف صوب مستشفى "سيدي حساين" بورزازات لتلقي العلاجات الضرورية وبعد إطلاع الطاقم الطبي على حالتها الحرجة تم توجيهها على وجه السرعة نحو مستشفى مراكش لإنقاذها.

وأثار نقل المصابة في هذه الظروف الحرجة موجة من السخط والغضب لدى عدد من الفاعلين بالمنطقة، والذين عبروا عن تذمرهم من الحالة المزرية التي ينقل فيها المرضى والمصابون بلذغات الأفاعي التي تتكاثر في مثل هذه الظرفية من كل سنة مطالبين الوزارة المعنية بتوفير مروحيات طبية مجهزة لإنقاذ مثل هذه الحالات الاستعجالية تفاديا لضياع مزيد من الأرواح، إضافة إلى التعجيل بربط عدد من الدواوير النائية بمسالك طرقية تمكن سيارات الإسعاف من التنقل إليها بأريحية وسهولة تامة لإنقاذ أرواح المواطنين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب زاكورة نقل دابة امرأة حامل لذغة أفعى المستشفى حالة حرجة تثير حفيظة فعاليات المنطقة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أكادير...وضع آخر اللمسات من أجل إجراء تدريب عسكري بحري لاحتواء انفجارات ناقلات البترول بعرض المحيطات | حوادث و حقوق

أكادير...وضع آخر اللمسات من أجل إجراء تدريب عسكري بحري لاحتواء انفجارات ناقلات البترول بعرض المحيطات

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة الإمام المتورط في اغتصاب 7 طفلات داخل مسجد ضواحي مراكش | حوادث و حقوق

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ''الإمام'' المتورط في اغتصاب 7 طفلات داخل مسجد ضواحي مراكش

درك القنيطرة يحبط عملية تهريب دولية للمخدرات | حوادث و حقوق

درك القنيطرة يحبط عملية تهريب دولية للمخدرات

بعد نجاحها في امتحانات البكالوريا تلميذة تتعرض لاعتداء على مستوى الرأس بواسطة مقص والفاعل زوجة الأب | حوادث و حقوق

بعد نجاحها في امتحانات البكالوريا تلميذة تتعرض لاعتداء على مستوى الرأس بواسطة مقص والفاعل زوجة الأب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لحظة وصوله إلى منصة النهضة..جميلات مغربيات يتفاعلن بشكل رائع مع حماقي | بــووز
منذ 19 دقيقة

لحظة وصوله إلى منصة النهضة..جميلات مغربيات يتفاعلن بشكل رائع مع حماقي

رائعة بوسي الشهيرة أه يا دنيا بمهرجان موازين..و تفاعل كبير لجمهور منصة النهضة | بــووز

رائعة بوسي الشهيرة '' أه يا دنيا'' بمهرجان موازين..و تفاعل كبير لجمهور منصة النهضة

بعد الفيديو المُثير..أول تصريح للتلميذة اللي نجحات فالباك بـ14،5 و شرملاتها مرت باها..حيث أنا يتيمة | بــووز

بعد الفيديو المُثير..أول تصريح للتلميذة اللي نجحات فالباك بـ14،5 و شرملاتها مرت باها..حيث أنا يتيمة

تصريحات قوية من سهرة المصري محمد حماقي..شكرا على هاذ المهرجان..كنفتاخرو بيه و ميمكنش نقاطعو الفن حيث كنعيشوا بيه | بــووز

تصريحات قوية من سهرة المصري محمد حماقي..شكرا على هاذ المهرجان..كنفتاخرو بيه و ميمكنش نقاطعو الفن حيث كنعيشوا بيه

﻿

آخر المستجدات

حلال عليهم حرام علينا | كاريكاتير شوف تيفي
منذ 31 دقيقة

حلال عليهم حرام علينا

فضيحة توظيف ابنة استاذ جامعي بنفس الكلية التي يُدرس فيها دون إعلان عن مباراة | مجتمع

فضيحة توظيف ابنة استاذ جامعي بنفس الكلية التي يُدرس فيها دون إعلان عن مباراة

أكادير...وضع آخر اللمسات من أجل إجراء تدريب عسكري بحري لاحتواء انفجارات ناقلات البترول بعرض المحيطات | حوادث و حقوق

أكادير...وضع آخر اللمسات من أجل إجراء تدريب عسكري بحري لاحتواء انفجارات ناقلات البترول بعرض

مثير...إصابة إمرأة حامل بلذغة أفعى سامة بزاكورة ونقلها على ظهر دابة من أحد الدواوير يثير حفيظة فعاليات المنطقة صور | حوادث و حقوق

مثير...إصابة إمرأة حامل بلذغة أفعى سامة بزاكورة ونقلها على ظهر دابة من أحد الدواوير يثير حفيظة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.