مثير...إصابة إمرأة حامل بلذغة أفعى سامة بزاكورة ونقلها على ظهر دابة من أحد الدواوير يثير حفيظة فعاليات المنطقة ''صور'' ﻿

تعرضت امرأة ثلاثينية حامل للذغة أفعى سامة صباح يوم أمس بقرية '' تكراكرا'' بجماعة ''النقوب'' التابعة لإقليم زاكورة، وجرى نقلها في وضعية جد حرجة على متن ''دابة'' من أحد الدواوير النائية صوب مكان تواجد سيارة

شوف تيفي:زاكورة

تعرضت امرأة ثلاثينية حامل للذغة أفعى سامة صباح يوم أمس بقرية " تكراكرا" بجماعة "النقوب" التابعة لإقليم زاكورة، وجرى نقلها في وضعية جد حرجة على متن "دابة" من أحد الدواوير النائية صوب مكان تواجد سيارة الإسعاف لتمكينها من النقل نحو مستشفى "أيت حساين".

وحسب مصادر "شوف تيفي" من عين المكان فالضحية البالغة من العمر 35 سنة والحامل في شهرها التاسع نقلت في ظروف جد مزرية على متن "بغل" واستغرقت رحلة وصولها لسيارة الإسعاف حوالي 3 ساعات من قريتها النائية التي تقطن بها إلى حدود نقطة تواجد سيارة الإسعاف بحكم عدم إمكانية تنقل السيارة للدوار، نظرا لوجوده بين جبال وعرة يصعب الوصول إليها بوسائل النقل.

وأضافت ذات المصادر، أنه بعد وصولها تم نقلها على سيارة الإسعاف صوب مستشفى "سيدي حساين" بورزازات لتلقي العلاجات الضرورية وبعد إطلاع الطاقم الطبي على حالتها الحرجة تم توجيهها على وجه السرعة نحو مستشفى مراكش لإنقاذها.

وأثار نقل المصابة في هذه الظروف الحرجة موجة من السخط والغضب لدى عدد من الفاعلين بالمنطقة، والذين عبروا عن تذمرهم من الحالة المزرية التي ينقل فيها المرضى والمصابون بلذغات الأفاعي التي تتكاثر في مثل هذه الظرفية من كل سنة مطالبين الوزارة المعنية بتوفير مروحيات طبية مجهزة لإنقاذ مثل هذه الحالات الاستعجالية تفاديا لضياع مزيد من الأرواح، إضافة إلى التعجيل بربط عدد من الدواوير النائية بمسالك طرقية تمكن سيارات الإسعاف من التنقل إليها بأريحية وسهولة تامة لإنقاذ أرواح المواطنين.