عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ''الإمام'' المتورط في اغتصاب 7 طفلات داخل مسجد ضواحي مراكش ﻿

تشهد استئنافية مدينة مراكش، في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء 26 يونيو، أشغال جلسة محاكمة ''الإمام'' المتورط في اغتصاب 7 طفلات داخل مسجد بدوار تابع لجماعة ''ستي فاضمة'' ضواحي المدينة الحمراء.

''شوف تيفي''

تشهد استئنافية مدينة مراكش، في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء 26 يونيو، أشغال جلسة محاكمة ''الإمام'' المتورط في اغتصاب 7 طفلات داخل مسجد بدوار تابع لجماعة ''ستي فاضمة'' ضواحي المدينة الحمراء.

وأكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن أشغال الجلسة، تعرف حضور بعض الضحايا وأسرهم، مشيرا إلى أن جمعيات حقوقية، تحضر الجلسة لمؤازرة الضحايا.

تجدر الإشارة إلى أن الفضيحة، تفجرت قبل أسابيع، بعد تقدم والد قاصرة تبلغ من العمر 16 سنة بشكاية إلى مصالح الدرك الملكي بجماعة '' سيتي فاضمة''، حيث تم إيقاف ''الإمام'' الذي أظهرت التحريات الأولى تورطه في اغتصاب أخريات خلال تلقينهن دروسا لتعلم القرآن الكريم.