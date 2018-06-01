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الملك محمد السادس يُهنئ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 10:50 الملك محمد السادس يُهنئ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان | بوليتيك
الملك محمد السادس يُهنئ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية تركيا.

شــوف تيفي:و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية تركيا.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني والمتمنيات للرئيس رجب طيب أردوغان بموصول التوفيق في مهامه السامية لتحقيق ما يطمح إليه الشعب التركي الشقيق من اطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية الملك "إن تجديد الشعب التركي لثقته في شخصكم، لتعبير عن تقديره لما تبذلونه من جهود حثيثة للمضي ببلدكم قدما نحو المزيد من الإنجازات والمكتسبات على درب الرقي والرخاء، وتعزيز مكانته الوازنة في محيطه الإقليمي وعلى الساحة الدولية".

وأضاف الملك " وانطلاقا مما يجمع بين شعبينا من وشائج الأخوة المتينة والتقدير المتبادل، وما يربط بين بلدينا من علاقات قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل، أؤكد لفخامتكم حرصي الوطيد على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل تعزيز هذه العلاقات، والرقي بها إلى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين، خدمة لمصالحهما المشتركة، وإسهاما في توطيد الأمن والسلم والاستقرار في العالم".

 

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