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درك القنيطرة يحبط عملية تهريب دولية للمخدرات

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 10:38 درك القنيطرة يحبط عملية تهريب دولية للمخدرات | حوادث و حقوق
درك القنيطرة يحبط عملية تهريب دولية للمخدرات
تمكنت عناصر الدرك الملكي بمنطقة مولاي بوسلهام ، التابعة للقيادة الجهوية بالقنيطرة،أمس الاثنين بالطريق الرابطة بين مولاي بوسلهام ومدينة العرائش4214، من حجز حوالي 300 كلغ من مخدر الشيرا.

 شوف تيفي

تمكنت عناصر الدرك الملكي بمنطقة مولاي بوسلهام ، التابعة للقيادة الجهوية بالقنيطرة،أمس الاثنين بالطريق الرابطة بين مولاي بوسلهام ومدينة العرائش4214، من حجز حوالي 300 كلغ من مخدر الشيرا.

وحسب بعض المصادر فإن عناصر الدرك الملكي بمولاي بوسلهام تمكنت من حجز المخدر على متن سيارة "بيرلانكو" بيضاء ،بعد عملية رصد محكمة في إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات وبناء على معلومات توصلت بها ، مكنتها من إحباط هذه العملية للتهريب الدولي للمخدرات.

ويشار إلى أن التحقيقات لازلت متواصلة للتعرف على أعضاء هذه الشبكة، حيث تعد هذه العملية من بين الحملات الأمنية الواسعة التي بدأتها عناصر الدرك الملكي بالجماعة الترابية مولاي بوسلهام بداية هذا شهر.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب درك القنيطرة عملية تهريب دولية للمخدرات

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