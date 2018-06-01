وثيقة أوروبية مسربة تكشف مقترح معسكرات لاجئين بالمغرب ﻿

كحل للأزمة التي تعصف بأوروبا هذه الأيام بِسَبَب سياسة الهجرة، كشفت وثيقة مسربة من اجتماعات قادة الاتحاد الأوروبي أن هناك شبه إجماع على العودة إلى مقترح لبناء معسكرات لإيواء اللاجئين، كخطوة أولى

"شوف تيفي"

كحل للأزمة التي تعصف بأوروبا هذه الأيام بِسَبَب سياسة الهجرة، كشفت وثيقة مسربة من اجتماعات قادة الاتحاد الأوروبي أن هناك شبه إجماع على العودة إلى مقترح لبناء معسكرات لإيواء اللاجئين، كخطوة أولى قبل بحث طلباتهم، مقابل إغراءات مالية للمغرب، في إحياء لمقترح سبق أن اقترحه رئيس الحكومة البريطاني السابق توني بلير، وسبق أن رفضه المغرب رفضا قاطعا وتشبهه منظمات حقوقية بمعسكر "غوانتنامو".

ووفق ما أوردته يومية "المساء" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فقد كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الوثيقة المسربة من مكاتب المجلس الأوروبي، أوضحت أن الاتحاد الأوروبي، يفكّر في إنشاء معسكرات على شواطئ إفريقيا الشمالية، مع التركيز على المغرب لإيواء المهاجرين وبحث طلباتهم الخاصة باللجوء إلى دول الاتحاد.

وأضافت الصحيفة أن الهدف من الخطوة هو إنقاذ أرواح مئات الراغبين في الهجرة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، وتجنيبهم الرحلات الخطيرة والمغامرات عبر قوارب الموت العابرة لمياه البحر المتوسط، والتي يلقى المئات خلالها مصرعهم كل عام.