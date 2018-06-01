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منتدى ''أسبن'' يبحث صعود القومية... ودورته المقبلة في مراكش

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 06:16 منتدى أسبن يبحث صعود القومية... ودورته المقبلة في مراكش | اقتصاد
منتدى ''أسبن'' يبحث صعود القومية... ودورته المقبلة في مراكش
تبدأ صباح اليوم في فيرساي، بضواحي العاصمة الفرنسية، أعمال الدورة الـ22 لمنتدى ''أسبن مينيسترز فوروم''، الذي تترأسه مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة في عهد الرئيس بيل كلينتون.

شوف تيفي

تبدأ صباح اليوم في فيرساي، بضواحي العاصمة الفرنسية، أعمال الدورة الـ22 لمنتدى ''أسبن مينيسترز فوروم''، الذي تترأسه مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة في عهد الرئيس بيل كلينتون.

وسيبحث المنتدى، الذي يستمر يومين، وفق صحيفة ''الشرق الأوسط'' الصادرة اليوم الاثنين 25 يونيو، موضوع ''الصعود العالمي للقومية الوطنية: وقائع وآفاق''، وسيعرف مشاركة عدد كبير من وزراء الخارجية السابقين من مختلف أنحاء العالم، ضمنهم وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى (1999 - 2007)، وهو وزير الخارجية العربي السابق الوحيد المشارك في هذه الدورة من المنتدى.

وجرت العادة أن يشارك في المنتدى عمرو موسى وزير خارجية مصر الأسبق، ومروان المعشر وزير خارجية الأردن الأسبق.

ومن الأسماء المشاركة في المنتدى-يضيف المصدر- وزراء الخارجية السابقون : هوبير فيدرين وزير خارجية فرنسا، ولامبيرتو ديني وزير خارجية إيطاليا، وماريا إيجينيا بريزويلا وزيرة خارجية السلفادور، وإريك ديريك وزير خارجية بلجيكا، وإيهود باراك رئيس وزراء إسرائيل ووزير خارجيتها، وجان إلياسون وزير خارجية السويد، وألكسندر دونر وزير خارجية أستراليا، ويوشكا فيشر وزير خارجية ألمانيا، وتسيبي ليفني وزيرة خارجية إسرائيل، وجورج باباندريو رئيس الوزراء ووزير خارجية اليونان.
وفي غضون ذلك، فإن الدورة المقبلة لمنتدى ''أسبن''، يؤكد المصدر، ستلتئم بمراكش في بداية دجنبر المقبل، بتعاون مع ''بوليسي سنتر أو سي بي''، التابع للمكتب الشريف للفوسفاط في المغرب.
وسبق لمراكش أن احتضنت دورة سابقة لمنتدى أسبن يومي 7 و10 مارس من عام 2013.

وسيبحث منتدى أسبن في فيرساي 6 محاور، هي: الصعود العالمي للقومية الوطنية، وترأسه الوزيرة السابقة أولبرايت، والقومية كظاهرة عالمية، ويرأسه ألكسندر دونر المدير التنفيذي للمدرسة الدولية للحكومة (كينغز كوليج بلندن). أما المحور الثالث، فهو بعنوان ''نظرة ثاقبة للقومية في شرق وجنوب أوروبا''، ويرأسه دانيال ميتوف مدير البرنامج الأوروآسيوي في المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي. ويبحث المحور الرابع موضوع ''ثورة الطبقة الوسطى''، وترأسه تسيبي ليفني وزيرة خارجية إسرائيل السابقة، بينما يبحث المحور الخامس موضوع ''هل الغرب في طريق التفكك؟''، ويرأسه مالكوم ريفكند وزير خارجية بريطانيا الأسبق. أما المحور السادس، فهو حول ''الهجوم على الحقيقة والتعقل: عدم اعتبار قيمنا تنويرية''، ويرأس الجلسة مارينا كلوجراند، رئيسة اللجنة العالمية للاستقرار في الفضاء الرقمي.

وسينظم اليوم وغداً 25 و26 يونيو ''غذاء عمل''، يتم خلاله بحث موضوع ''اللاجئون وأزمة الهجرة''، برئاسة لويد أكسورثي رئيس مجلس اللجوء الدولي. أما الثاني، فيتعلق بموضوع ''حالة النظام العالمي، والطريق إلى الأمام''، الذي سيقدمه إيهود باراك.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال المنتدى تعقد على شكل ندوات مغلقة.

 

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