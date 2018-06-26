بالصورة..اختفاء تلميذة في ظروف غامضة من منزل شقيقتها بالخميسات ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الإثنين 25 يونيو، بصورة خاصة بفتاة قاصرة تبلغ من العمر 17 سنة، غادرت منزل شقيقتها بالخميسات، واختفت في ظروف غامضة منذ أول أمس السبت.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الإثنين 25 يونيو، بصورة خاصة بفتاة قاصرة تبلغ من العمر 17 سنة، غادرت منزل شقيقتها بالخميسات، واختفت في ظروف غامضة منذ أول أمس السبت.

وأوضح قريب الفتاة التي تدرس بالمستوى الثانوي، أن ''وسيلة.ح'' تقطن رفقة أسرتها بمدينة مكناس، حلت لدى شقيقتها بحي الوحدة بمدينة الخميسات، قبل أن تختفي فجأة ودون سابق إنذار، مشيرا إلى أن الأسرة، وضعت شكاية لدى المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذا الاختفاء.

وأكد المتحدث أن تتبع ''الجي بي إس'' بهاتف وسيلة، أظهر وجودها بمدينة وجدة، مشيرا إلى أن والديها توجها صباح اليوم لعاصمة الشرق للبحث عنها.