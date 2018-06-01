فيديو مثير يشعل الفيسبوك..صحاب شرع اليد شدو شفار بالقنيطرة وسلخوه مزيان ﻿

تمكن مجموعة من المواطنين، ليلة أمس الأحد 24 يونيو، بمدينة القنيطرة، من إيقاف شاب في عقده الثاني، تورط في اعتراض سبيل مواطن تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وذلك لسرقة ما بحوزته.

''شوف تيفي''

تمكن مجموعة من المواطنين، ليلة أمس الأحد 24 يونيو، بمدينة القنيطرة، من إيقاف شاب في عقده الثاني، تورط في اعتراض سبيل مواطن تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وذلك لسرقة ما بحوزته.

وحسب ناشري مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر حوالي 28 سنة، تم ضبطه بشارع محمد الخامس بمدينة القنيطرة، وهو متلبس بتهديد مواطن بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله، لحظة محاصرة المواطنين لهذا اللص، حيث انهال عليه الجميع بالضرب المبرح، نظرا لمحاولته المقاومة، وإهانته لهم بعبارات نابية.