وفد أمريكي رفيع المستوى يحل بالرباط لحضور اجتماع للتحالف العالمي ضد تنظيم ''داعش'' ﻿

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وفدا حكوميا أمريكيا، يقوده المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب للتحالف العالمي ضد ''داعش''، بريت ماكغورك، سيتوجه إلى الرباط للمشاركة في اجتماع للتحالف ينعقد

شوف تيفي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وفدا حكوميا أمريكيا، يقوده المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب للتحالف العالمي ضد ''داعش''، بريت ماكغورك، سيتوجه إلى الرباط للمشاركة في اجتماع للتحالف ينعقد الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان تم تعميمه اليوم، أنه (في الوقت الذي يواصل فيه التحالف العمل مع الشركاء الإقليميين لتحرير باقي معاقل ''الدولة الإسلامية'' في سوريا، سيشكل هذا الاجتماع فرصة لشركاء التحالف لمناقشة الخطوات التالية لضمان هزيمة دائمة لداعش في العراق وسوريا، وكذا سبل تسريع مقاربتنا الجماعية لمكافحة الطموحات العالمية ''للتنظيم الإرهابي'').

وأضاف المصدر ذاته، أن الاجتماع سيركز أساسا على تواجد تنظيم داعش في إفريقيا، كما يتضمن مناقشة مفصلة للأولويات المتعلقة بمحاور العمل المتعددة للتحالف، لاسيما دعم الاستقرار والمقاتلين الإرهابيين الأجانب وتمويل مكافحة الإرهاب والرسائل المناهضة للتطرف.

ويجتمع التحالف بشكل منتظم لتنسيق وتعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى دحر تنظيم داعش، سواء على مستوى المجموعات رفيعة المستوى أو مجموعات العمل.

جدير بالذكر أن الاجتماع الأخير لكبار مسؤولي التحالف، انعقد في 13 فبراير، على المستوى الوزاري في الكويت.