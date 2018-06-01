 وفد أمريكي رفيع المستوى يحل بالرباط لحضور اجتماع للتحالف العالمي ضد تنظيم ''داعش'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو غريب... رجل يتسوّل داخل طائرة ركاب قطرية‎ | بووز

فيديو غريب... رجل يتسوّل داخل طائرة ركاب قطرية‎

بعد نجاحها في امتحانات البكالوريا تلميذة تتعرض لاعتداء على مستوى الرأس بواسطة مقص والفاعل زوجة الأب | حوادث و حقوق

بعد نجاحها في امتحانات البكالوريا تلميذة تتعرض لاعتداء على مستوى الرأس بواسطة مقص والفاعل زوجة

منتدى أسبن يبحث صعود القومية... ودورته المقبلة في مراكش | اقتصاد

منتدى ''أسبن'' يبحث صعود القومية... ودورته المقبلة في مراكش

بالصورة..اختفاء تلميذة في ظروف غامضة من منزل شقيقتها بالخميسات | حوادث و حقوق

بالصورة..اختفاء تلميذة في ظروف غامضة من منزل شقيقتها بالخميسات

فيديو مثير يشعل الفيسبوك..صحاب شرع اليد شدو شفار بالقنيطرة وسلخوه مزيان | حوادث و حقوق

فيديو مثير يشعل الفيسبوك..صحاب شرع اليد شدو شفار بالقنيطرة وسلخوه مزيان

وفد أمريكي رفيع المستوى يحل بالرباط لحضور اجتماع للتحالف العالمي ضد تنظيم داعش | بوليتيك

وفد أمريكي رفيع المستوى يحل بالرباط لحضور اجتماع للتحالف العالمي ضد تنظيم ''داعش''

المؤتمر الدولي حول القضية الفلسطينية بالرباط | بوليتيك

المؤتمر الدولي حول القضية الفلسطينية بالرباط

بالوثيقة..المطالبة بفتح تحقيق مع مديرة الشغل للمال العام بوزارة التشغيل +تفاصيل حصرية | مجتمع

بالوثيقة..المطالبة بفتح تحقيق مع مديرة الشغل للمال العام بوزارة التشغيل +تفاصيل حصرية

عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية يواجه شكاية بالتحرش الجنسي من طرف مستخدمة بالتعاضدية | مجتمع

''عبد المولى عبد المومني'' رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية يواجه

مجلس الصحافة الذي نريد...!

وفد أمريكي رفيع المستوى يحل بالرباط لحضور اجتماع للتحالف العالمي ضد تنظيم ''داعش''

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 06:05 وفد أمريكي رفيع المستوى يحل بالرباط لحضور اجتماع للتحالف العالمي ضد تنظيم داعش | بوليتيك
وفد أمريكي رفيع المستوى يحل بالرباط لحضور اجتماع للتحالف العالمي ضد تنظيم ''داعش''
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وفدا حكوميا أمريكيا، يقوده المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب للتحالف العالمي ضد ''داعش''، بريت ماكغورك، سيتوجه إلى الرباط للمشاركة في اجتماع للتحالف ينعقد

شوف تيفي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وفدا حكوميا أمريكيا، يقوده المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب للتحالف العالمي ضد ''داعش''، بريت ماكغورك، سيتوجه إلى الرباط للمشاركة في اجتماع للتحالف ينعقد الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان تم تعميمه اليوم، أنه (في الوقت الذي يواصل فيه التحالف العمل مع الشركاء الإقليميين لتحرير باقي معاقل ''الدولة الإسلامية'' في سوريا، سيشكل هذا الاجتماع فرصة لشركاء التحالف لمناقشة الخطوات التالية لضمان هزيمة دائمة لداعش في العراق وسوريا، وكذا سبل تسريع مقاربتنا الجماعية لمكافحة الطموحات العالمية ''للتنظيم الإرهابي'').

وأضاف المصدر ذاته، أن الاجتماع سيركز أساسا على تواجد تنظيم داعش في إفريقيا، كما يتضمن مناقشة مفصلة للأولويات المتعلقة بمحاور العمل المتعددة للتحالف، لاسيما دعم الاستقرار والمقاتلين الإرهابيين الأجانب وتمويل مكافحة الإرهاب والرسائل المناهضة للتطرف.

ويجتمع التحالف بشكل منتظم لتنسيق وتعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى دحر تنظيم داعش، سواء على مستوى المجموعات رفيعة المستوى أو مجموعات العمل.

جدير بالذكر أن الاجتماع الأخير لكبار مسؤولي التحالف، انعقد في 13 فبراير، على المستوى الوزاري في الكويت.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أمريكا وفد اجتماع داعش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المؤتمر الدولي حول القضية الفلسطينية بالرباط | بوليتيك

المؤتمر الدولي حول القضية الفلسطينية بالرباط

هنية يشكر الملك محمد السادس على إنشاء المستشفى الميداني بقطاع غزة | بوليتيك

هنية يشكر الملك محمد السادس على إنشاء المستشفى الميداني بقطاع غزة

خاص...أحد مساعدي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كولر يحل بمدينة العيون | بوليتيك

خاص...أحد مساعدي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ''هورست كولر'' يحل بمدينة العيون

عاجل..مفاجأة في ملف المهداوي..المحكمة تقرر فصل ملفه عن معتقلي الريف | بوليتيك

عاجل..مفاجأة في ملف المهداوي..المحكمة تقرر فصل ملفه عن معتقلي الريف

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

غريب و بالفيديو..زورو ليه كريمة و حجزو ليه الطاكسي فالمحجز البلدي ببرشيد | زووم
منذ 4 ساعات

غريب و بالفيديو..زورو ليه "كريمة" و حجزو ليه الطاكسي فالمحجز البلدي ببرشيد

أول خروج إعلامي لابنة الفنانة نادية أيوب..ماما طلع ليها السكر و منين طاحت على فمها خيطات جبهتها | خارج البلاطو

أول خروج إعلامي لابنة الفنانة نادية أيوب..ماما طلع ليها السكر و منين طاحت على فمها خيطات جبهتها

خطــير و بالفيديو:شاب من وجدة دار عمل بطــولي باش يفك 2 بنات من الشفارة..قطعوليه العصب ديال رجليه | خارج البلاطو

خطــير و بالفيديو:شاب من وجدة دار عمل بطــولي باش يفك 2 بنات من الشفارة..قطعوليه العصب ديال رجليه

ساكنة مدينة وجدة..بغينا الجامعة تحافظ على الطاقم ديال رونار باش نربحو كأس افريقيا | خارج البلاطو

ساكنة مدينة وجدة..بغينا الجامعة تحافظ على الطاقم ديال رونار باش نربحو كأس افريقيا

﻿

آخر المستجدات

فيديو غريب... رجل يتسوّل داخل طائرة ركاب قطرية‎ | بووز
منذ 35 دقيقة

فيديو غريب... رجل يتسوّل داخل طائرة ركاب قطرية‎

بعد نجاحها في امتحانات البكالوريا تلميذة تتعرض لاعتداء على مستوى الرأس بواسطة مقص والفاعل زوجة الأب | حوادث و حقوق

بعد نجاحها في امتحانات البكالوريا تلميذة تتعرض لاعتداء على مستوى الرأس بواسطة مقص والفاعل زوجة

منتدى أسبن يبحث صعود القومية... ودورته المقبلة في مراكش | اقتصاد

منتدى ''أسبن'' يبحث صعود القومية... ودورته المقبلة في مراكش

بالصورة..اختفاء تلميذة في ظروف غامضة من منزل شقيقتها بالخميسات | حوادث و حقوق

بالصورة..اختفاء تلميذة في ظروف غامضة من منزل شقيقتها بالخميسات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.