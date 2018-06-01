 المؤتمر الدولي حول القضية الفلسطينية بالرباط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو غريب... رجل يتسوّل داخل طائرة ركاب قطرية‎ | بووز

فيديو غريب... رجل يتسوّل داخل طائرة ركاب قطرية‎

بعد نجاحها في امتحانات البكالوريا تلميذة تتعرض لاعتداء على مستوى الرأس بواسطة مقص والفاعل زوجة الأب | حوادث و حقوق

بعد نجاحها في امتحانات البكالوريا تلميذة تتعرض لاعتداء على مستوى الرأس بواسطة مقص والفاعل زوجة

منتدى أسبن يبحث صعود القومية... ودورته المقبلة في مراكش | اقتصاد

منتدى ''أسبن'' يبحث صعود القومية... ودورته المقبلة في مراكش

بالصورة..اختفاء تلميذة في ظروف غامضة من منزل شقيقتها بالخميسات | حوادث و حقوق

بالصورة..اختفاء تلميذة في ظروف غامضة من منزل شقيقتها بالخميسات

فيديو مثير يشعل الفيسبوك..صحاب شرع اليد شدو شفار بالقنيطرة وسلخوه مزيان | حوادث و حقوق

فيديو مثير يشعل الفيسبوك..صحاب شرع اليد شدو شفار بالقنيطرة وسلخوه مزيان

وفد أمريكي رفيع المستوى يحل بالرباط لحضور اجتماع للتحالف العالمي ضد تنظيم داعش | بوليتيك

وفد أمريكي رفيع المستوى يحل بالرباط لحضور اجتماع للتحالف العالمي ضد تنظيم ''داعش''

المؤتمر الدولي حول القضية الفلسطينية بالرباط | بوليتيك

المؤتمر الدولي حول القضية الفلسطينية بالرباط

بالوثيقة..المطالبة بفتح تحقيق مع مديرة الشغل للمال العام بوزارة التشغيل +تفاصيل حصرية | مجتمع

بالوثيقة..المطالبة بفتح تحقيق مع مديرة الشغل للمال العام بوزارة التشغيل +تفاصيل حصرية

عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية يواجه شكاية بالتحرش الجنسي من طرف مستخدمة بالتعاضدية | مجتمع

''عبد المولى عبد المومني'' رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية يواجه

مجلس الصحافة الذي نريد...!

المؤتمر الدولي حول القضية الفلسطينية بالرباط

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 06:02 المؤتمر الدولي حول القضية الفلسطينية بالرباط | بوليتيك
المؤتمر الدولي حول القضية الفلسطينية بالرباط
يستضيف المغرب، فى الفترة من 26 إلى 28 يونيو الحالى، المؤتمر الدولى حول القدس المحتلة، تحت عنوان ''القضية الفلسطينية بعد 50 عاما من الاحتلال و25 عاما على اتفاقات أوسلو''، بتنظيم من اللجنة الأممية المعنية

شوف تيفي

يستضيف المغرب، فى الفترة من 26 إلى 28 يونيو الحالى، المؤتمر الدولى حول القدس المحتلة، تحت عنوان ''القضية الفلسطينية بعد 50 عاما من الاحتلال و25 عاما على اتفاقات أوسلو''، بتنظيم من اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى حقوقه غير القابلة للتصرف.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، في بيان لها عبر وكالة المغرب العربي، اليوم الاثنين 25 يونيو، ''إن المشاركين فى المؤتمر سيقيمون مسار أوسلو واستشراف آفاق الحل للصراع الفلسطينى الإسرائيلى، مؤكدة في ذات البيان، '' أن المؤتمر ينعقد فى سياق ظرفية دولية وإقليمية معقدة أثرت بشكل كبير على مستقبل القضية الفلسطينية، خاصة منذ توقف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى''.

وأضاف البيان، ''إن إختيار المغرب كأول بلد عربى يحتضن مؤتمرا دوليا حول القدس يعكس الثقة والتقدير اللذين يكنهما المجتمع الدولى للدور الريادى للملك محمد السادس رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامى فى نصرة القضية الفلسطينية والمبادرات الملموسة التى يقوم بها للدفاع عن القدس ودعم صمود المقدسيين'' ، مشيرا إلى أن اختيار المغرب تكريسا لدوره فى قضايا الشرق الأوسط والمتسم بالمسؤولية والالتزام بالشرعية الدولية.

وأوضح البيان أن المؤتمر مناسبة يجدد فيها المغرب موقفه الثابت والموصول للحفاظ على مبدأ حل الدولتين باعتباره خيارا استراتيجيا، وبما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو سنة 1967، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولى ومبادرة السلام العربية.

وجدد البيان تأكيد الموقف الثابت للمملكة المغربية من قضية القدس والمتمثل فى رفض أي إجراءات أحادية تطال المدينة المقدسة واعتبار تلك الإجراءات غير قانونية وباطلة الأثر، على اعتبار أن القدس أرض محتلة مشمولة بمجموعة من القرارات الدولية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب فلسطين مؤتمر دولي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وفد أمريكي رفيع المستوى يحل بالرباط لحضور اجتماع للتحالف العالمي ضد تنظيم داعش | بوليتيك

وفد أمريكي رفيع المستوى يحل بالرباط لحضور اجتماع للتحالف العالمي ضد تنظيم ''داعش''

هنية يشكر الملك محمد السادس على إنشاء المستشفى الميداني بقطاع غزة | بوليتيك

هنية يشكر الملك محمد السادس على إنشاء المستشفى الميداني بقطاع غزة

خاص...أحد مساعدي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كولر يحل بمدينة العيون | بوليتيك

خاص...أحد مساعدي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ''هورست كولر'' يحل بمدينة العيون

عاجل..مفاجأة في ملف المهداوي..المحكمة تقرر فصل ملفه عن معتقلي الريف | بوليتيك

عاجل..مفاجأة في ملف المهداوي..المحكمة تقرر فصل ملفه عن معتقلي الريف

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

غريب و بالفيديو..زورو ليه كريمة و حجزو ليه الطاكسي فالمحجز البلدي ببرشيد | زووم
منذ 4 ساعات

غريب و بالفيديو..زورو ليه "كريمة" و حجزو ليه الطاكسي فالمحجز البلدي ببرشيد

أول خروج إعلامي لابنة الفنانة نادية أيوب..ماما طلع ليها السكر و منين طاحت على فمها خيطات جبهتها | خارج البلاطو

أول خروج إعلامي لابنة الفنانة نادية أيوب..ماما طلع ليها السكر و منين طاحت على فمها خيطات جبهتها

خطــير و بالفيديو:شاب من وجدة دار عمل بطــولي باش يفك 2 بنات من الشفارة..قطعوليه العصب ديال رجليه | خارج البلاطو

خطــير و بالفيديو:شاب من وجدة دار عمل بطــولي باش يفك 2 بنات من الشفارة..قطعوليه العصب ديال رجليه

ساكنة مدينة وجدة..بغينا الجامعة تحافظ على الطاقم ديال رونار باش نربحو كأس افريقيا | خارج البلاطو

ساكنة مدينة وجدة..بغينا الجامعة تحافظ على الطاقم ديال رونار باش نربحو كأس افريقيا

﻿

آخر المستجدات

فيديو غريب... رجل يتسوّل داخل طائرة ركاب قطرية‎ | بووز
منذ 35 دقيقة

فيديو غريب... رجل يتسوّل داخل طائرة ركاب قطرية‎

بعد نجاحها في امتحانات البكالوريا تلميذة تتعرض لاعتداء على مستوى الرأس بواسطة مقص والفاعل زوجة الأب | حوادث و حقوق

بعد نجاحها في امتحانات البكالوريا تلميذة تتعرض لاعتداء على مستوى الرأس بواسطة مقص والفاعل زوجة

منتدى أسبن يبحث صعود القومية... ودورته المقبلة في مراكش | اقتصاد

منتدى ''أسبن'' يبحث صعود القومية... ودورته المقبلة في مراكش

بالصورة..اختفاء تلميذة في ظروف غامضة من منزل شقيقتها بالخميسات | حوادث و حقوق

بالصورة..اختفاء تلميذة في ظروف غامضة من منزل شقيقتها بالخميسات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.