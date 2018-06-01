المؤتمر الدولي حول القضية الفلسطينية بالرباط ﻿

يستضيف المغرب، فى الفترة من 26 إلى 28 يونيو الحالى، المؤتمر الدولى حول القدس المحتلة، تحت عنوان ''القضية الفلسطينية بعد 50 عاما من الاحتلال و25 عاما على اتفاقات أوسلو''، بتنظيم من اللجنة الأممية المعنية

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يستضيف المغرب، فى الفترة من 26 إلى 28 يونيو الحالى، المؤتمر الدولى حول القدس المحتلة، تحت عنوان ''القضية الفلسطينية بعد 50 عاما من الاحتلال و25 عاما على اتفاقات أوسلو''، بتنظيم من اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى حقوقه غير القابلة للتصرف.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، في بيان لها عبر وكالة المغرب العربي، اليوم الاثنين 25 يونيو، ''إن المشاركين فى المؤتمر سيقيمون مسار أوسلو واستشراف آفاق الحل للصراع الفلسطينى الإسرائيلى، مؤكدة في ذات البيان، '' أن المؤتمر ينعقد فى سياق ظرفية دولية وإقليمية معقدة أثرت بشكل كبير على مستقبل القضية الفلسطينية، خاصة منذ توقف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى''.

وأضاف البيان، ''إن إختيار المغرب كأول بلد عربى يحتضن مؤتمرا دوليا حول القدس يعكس الثقة والتقدير اللذين يكنهما المجتمع الدولى للدور الريادى للملك محمد السادس رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامى فى نصرة القضية الفلسطينية والمبادرات الملموسة التى يقوم بها للدفاع عن القدس ودعم صمود المقدسيين'' ، مشيرا إلى أن اختيار المغرب تكريسا لدوره فى قضايا الشرق الأوسط والمتسم بالمسؤولية والالتزام بالشرعية الدولية.

وأوضح البيان أن المؤتمر مناسبة يجدد فيها المغرب موقفه الثابت والموصول للحفاظ على مبدأ حل الدولتين باعتباره خيارا استراتيجيا، وبما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو سنة 1967، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولى ومبادرة السلام العربية.

وجدد البيان تأكيد الموقف الثابت للمملكة المغربية من قضية القدس والمتمثل فى رفض أي إجراءات أحادية تطال المدينة المقدسة واعتبار تلك الإجراءات غير قانونية وباطلة الأثر، على اعتبار أن القدس أرض محتلة مشمولة بمجموعة من القرارات الدولية.