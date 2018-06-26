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بالوثيقة..المطالبة بفتح تحقيق مع مديرة الشغل للمال العام بوزارة التشغيل +تفاصيل حصرية

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 05:52 بالوثيقة..المطالبة بفتح تحقيق مع مديرة الشغل للمال العام بوزارة التشغيل +تفاصيل حصرية | مجتمع
بالوثيقة..المطالبة بفتح تحقيق مع مديرة الشغل للمال العام بوزارة التشغيل +تفاصيل حصرية
طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، بفتح تحقيق مع مديرة الشغل للمال العام بوزارة يتيم، وذلك للكشف عن حقيقة توظيف هذه المديرة لأحد أفراد عائلتها.

''شوف تيفي''

طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، بفتح تحقيق مع مديرة الشغل للمال العام بوزارة يتيم، وذلك للكشف عن حقيقة توظيف هذه المديرة لأحد أفراد عائلتها.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بالمراسلة التي قام المرصد المذكور بإرسالها إلى وزير التشغيل والإدماج المهني يومه الإثنين 25 يونيو، والتي أكد من خلالها إرساله مسبقا لمراسلة مشابهة إلى مكتب الوزيرة منذ حوالي شهرين.

وأكد المرصد أن هذه المراسلة، جاءت بخصوص فتح تحقيق حول توظيف مديرة الشغل للمال العام لفائدة أحد أفراد أسرتها، مشيرا إلى أنه لم يتوصل إلى حدود الساعة بأي جديد.

وعلاقة بالموضوع، أكد ''سعيد سعود'' رئيس المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام لـ ''شوف تيفي'' مساء يومه الإثنين، أن المرصد توصل بمعلومات خاصة بشبهة استغلال المال العام لأغراض شخصية، مشيرا إلى أن مديرة الشغل العام، استغلت وزارة التشغيل لتمكين والدتها من السفر عبر القطار.

وأكد سعيد سعود أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال وفي حال عدم تدخل وزارة التشغيل، فإنه سيقرر تنظيم وقفة احتجاجية، سيتم خلالها التعبير عن الرفض المطلق لاستغلال المال لأغراض شخصية.

ولتأكيد المعطيات التي كشف عنها، أرسل ''سعد سعود'' لـ ''شوف تيفي'' نسخة من المراسلة الأولى التي قام المرصد قبل شهرين بإرسالها لوزارة التشغيل، والتي من خلالها تمت مطالبة الوزير بفتح تحقيق بخصوص استغلال مديرة الشغل موارد الوزارة لقضاء أغراض أقاربها.

 

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المغرب شوف تيفي المرصد الوطني لمحاربة الرشوة المال العام الوزير

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