 ''عبد المولى عبد المومني'' رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية يواجه شكاية بالتحرش الجنسي من طرف مستخدمة بالتعاضدية ﻿
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''عبد المولى عبد المومني'' رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية يواجه شكاية بالتحرش الجنسي من طرف مستخدمة بالتعاضدية

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 04:39 عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية يواجه شكاية بالتحرش الجنسي من طرف مستخدمة بالتعاضدية | مجتمع
''عبد المولى عبد المومني'' رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية يواجه شكاية بالتحرش الجنسي من طرف مستخدمة بالتعاضدية
عقدت الإطارات الحقوقية والنقابية والجمعوية : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان،

شوف تيفي

عقدت الإطارات الحقوقية والنقابية والجمعوية : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم 22 يونيو 2018، على الساعة السادسة مساء بمقر الهيئة المغربية لحقوق الإنسان اجتماعا تحضيريا لتأسيس لجنة لدعم ومؤازرة مستخدمة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

حيث قدمت خديجة العبادي، حسب بلاغ إخباري صادر عن اللجنة التحضيرية للجنة دعم المشتكية، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، شكاية في حق''عبد المولى عبد المومني'' رئيس المجلس الإداري للتعاضدية المذكورة، بشأن ''تعرضها للتحرش الجنسي بأماكن العمل من طرف رئيسها التسلسلي'' .

بعد الاستماع لكلمة المشتكية، يضيف البلاغ، والتي استعرضت فيها وقائع التحرش الجنسي التي تعرضت له سواء داخل مقر التعاضدية وبمقر بنك القرض الفلاحي، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ''واتساب'' وفيسبوك''، والتي تمت الإشارة لها في الملف الذي سلمته للهيئات الحقوقية والذي يضم أقوالا أمام الضابطة القضائية وتفريغات لتسجيلات صوتية.

وأكد البلاغ ، أنه بعد نقاش مستفيض لامس مناحي القضية، تم الاتفاق على اعتبار أن هذا اللقاء تحضيري، في أفق الاتصال بكل الهيئات الديمقراطية النسائية والحقوقية والنقابية والجمعوية التي تناهض العنف ضد النساء، كما تم إسناد مهمة تنسيق عمل اللجنة التحضيرية للمحامي''إبراهيم ميسور''، وتوجيه مراسلات لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ولرئيس النيابة العامة لوزير الشغل والإدماج المهني، ووزير المالية، ووزير الوظيفة العمومية، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان .

و تم تحديد يوم الأربعاء 27 يونيو 2018 على الساعة الخامسة مساء بمقر الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وفق ذات البلاغ، موعدا للقاء الثاني للجنة التحضيرية والذي يفرز لجنة دعم ومؤازرة من جميع الهيآت التي تحضر اللقاء والتي تعبر عن موافقتها في الانخراط بالمبادرة .

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب التعاضدية العامة عبد المومني خديجة العبادي تحرش جنسي شكاية

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''عبد المولى عبد المومني'' رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية يواجه

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