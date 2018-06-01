قاصر عندو 14 سنة كَريسا إسبانية مسنة بالرباط ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقاطع فيديو، توثق لحظة تمكن مواطنين من إيقاف لص يبلغ من العمر 14 سنة، تم ضبطه متلبسا باعتراض سبيل أجنبية مسنة تحمل الجنسية الإسبانية لسرقة هاتفها النقال.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بمقاطع فيديو، توثق لحظة تمكن مواطنين من إيقاف لص يبلغ من العمر 14 سنة، تم ضبطه متلبسا باعتراض سبيل أجنبية مسنة تحمل الجنسية الإسبانية لسرقة هاتفها النقال.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' فإن فصول الفيديوهات، جرت أمس الأحد، حيث تمكن مواطنون من إيقاف الطفل اللص في حالة تلبس على مستوى شارع شالا بمدينة الرباط، بينما تمكن شريكه من الفرار إلى وجهة غير معلومة.

وأكد المصدر ذاته أن الطفل اللص وفور إيقافه تم تسليمه للمصالح الأمنية التي اقتادته إلى دائرة أمنية، بعد إعادة الهاتف المسروق للضحية.