 قاصر عندو 14 سنة كَريسا إسبانية مسنة بالرباط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وفد أمريكي رفيع المستوى يحل بالرباط لحضور اجتماع للتحالف العالمي ضد تنظيم داعش | بوليتيك

وفد أمريكي رفيع المستوى يحل بالرباط لحضور اجتماع للتحالف العالمي ضد تنظيم ''داعش''

المؤتمر الدولي حول القضية الفلسطينية بالرباط | بوليتيك

المؤتمر الدولي حول القضية الفلسطينية بالرباط

بالوثيقة..المطالبة بفتح تحقيق مع مديرة الشغل للمال العام بوزارة التشغيل +تفاصيل حصرية | مجتمع

بالوثيقة..المطالبة بفتح تحقيق مع مديرة الشغل للمال العام بوزارة التشغيل +تفاصيل حصرية

عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية يواجه شكاية بالتحرش الجنسي من طرف مستخدمة بالتعاضدية | مجتمع

''عبد المولى عبد المومني'' رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية يواجه

قاصر عندو 14 سنة كَريسا إسبانية مسنة بالرباط | حوادث و حقوق

قاصر عندو 14 سنة كَريسا إسبانية مسنة بالرباط

إيقاف متورطين في معركة دموية بواسطة الأسلحة البيضاء ببني ملال | حوادث و حقوق

إيقاف متورطين في معركة دموية بواسطة الأسلحة البيضاء ببني ملال

شقيق المغربية اللي اتاهماتها خادمة بالاحتجاز و التعذيب..يُفجر حقائق مثيرة و يُكذب رواية ابنة قلعة سراغنة وهاشنو وقع | بووز

شقيق المغربية اللي اتاهماتها ''خادمة'' بالاحتجاز و التعذيب..يُفجر حقائق مثيرة و يُكذب رواية ابنة

فاجعة طرقية..شاحنة محملة بالقمح تقلبات ضواحي بلقصيري..وهذه هي الحصيلة+صور | حوادث و حقوق

فاجعة طرقية..شاحنة محملة بالقمح تقلبات ضواحي بلقصيري..وهذه هي الحصيلة+صور

تقرير.. بنك المغرب يتوقع تحقيق الاقتصاد الوطني لـ 3.6 في المائة في نسبة نمو هذه السنة | اقتصاد

تقرير.. بنك المغرب يتوقع تحقيق الاقتصاد الوطني لـ 3.6 في المائة في نسبة نمو هذه السنة

مجلس الصحافة الذي نريد...!

قاصر عندو 14 سنة كَريسا إسبانية مسنة بالرباط

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 04:33 قاصر عندو 14 سنة كَريسا إسبانية مسنة بالرباط | حوادث و حقوق
قاصر عندو 14 سنة كَريسا إسبانية مسنة بالرباط
توصلت ''شوف تيفي'' بمقاطع فيديو، توثق لحظة تمكن مواطنين من إيقاف لص يبلغ من العمر 14 سنة، تم ضبطه متلبسا باعتراض سبيل أجنبية مسنة تحمل الجنسية الإسبانية لسرقة هاتفها النقال.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بمقاطع فيديو، توثق لحظة تمكن مواطنين من إيقاف لص يبلغ من العمر 14 سنة، تم ضبطه متلبسا باعتراض سبيل أجنبية مسنة تحمل الجنسية الإسبانية لسرقة هاتفها النقال.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' فإن فصول الفيديوهات، جرت أمس الأحد، حيث تمكن مواطنون من إيقاف الطفل اللص في حالة تلبس على مستوى شارع شالا بمدينة الرباط، بينما تمكن شريكه من الفرار إلى وجهة غير معلومة.

وأكد المصدر ذاته أن الطفل اللص وفور إيقافه تم تسليمه للمصالح الأمنية التي اقتادته إلى دائرة أمنية، بعد إعادة الهاتف المسروق للضحية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مسنة الفيديوهات الطفل المصالح الأمنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إيقاف متورطين في معركة دموية بواسطة الأسلحة البيضاء ببني ملال | حوادث و حقوق

إيقاف متورطين في معركة دموية بواسطة الأسلحة البيضاء ببني ملال

فاجعة طرقية..شاحنة محملة بالقمح تقلبات ضواحي بلقصيري..وهذه هي الحصيلة+صور | حوادث و حقوق

فاجعة طرقية..شاحنة محملة بالقمح تقلبات ضواحي بلقصيري..وهذه هي الحصيلة+صور

خطير وبالصورة..اكتشاف ورشة خاصة بصناعة السيوف للمنحرفين والمجرمين بفاس | حوادث و حقوق

خطير وبالصورة..اكتشاف ورشة خاصة بصناعة السيوف للمنحرفين والمجرمين بفاس

فاجعة طرقية بإنزكان تودي بحياة شخصين وتخلف ثلاثة مصابين بينهم فتاة | حوادث و حقوق

فاجعة طرقية بإنزكان تودي بحياة شخصين وتخلف ثلاثة مصابين بينهم فتاة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

غريب و بالفيديو..زورو ليه كريمة و حجزو ليه الطاكسي فالمحجز البلدي ببرشيد | زووم
منذ 2 ساعات

غريب و بالفيديو..زورو ليه "كريمة" و حجزو ليه الطاكسي فالمحجز البلدي ببرشيد

أول خروج إعلامي لابنة الفنانة نادية أيوب..ماما طلع ليها السكر و منين طاحت على فمها خيطات جبهتها | خارج البلاطو

أول خروج إعلامي لابنة الفنانة نادية أيوب..ماما طلع ليها السكر و منين طاحت على فمها خيطات جبهتها

خطــير و بالفيديو:شاب من وجدة دار عمل بطــولي باش يفك 2 بنات من الشفارة..قطعوليه العصب ديال رجليه | خارج البلاطو

خطــير و بالفيديو:شاب من وجدة دار عمل بطــولي باش يفك 2 بنات من الشفارة..قطعوليه العصب ديال رجليه

ساكنة مدينة وجدة..بغينا الجامعة تحافظ على الطاقم ديال رونار باش نربحو كأس افريقيا | خارج البلاطو

ساكنة مدينة وجدة..بغينا الجامعة تحافظ على الطاقم ديال رونار باش نربحو كأس افريقيا

﻿

آخر المستجدات

وفد أمريكي رفيع المستوى يحل بالرباط لحضور اجتماع للتحالف العالمي ضد تنظيم داعش | بوليتيك
منذ 5 دقائق

وفد أمريكي رفيع المستوى يحل بالرباط لحضور اجتماع للتحالف العالمي ضد تنظيم ''داعش''

المؤتمر الدولي حول القضية الفلسطينية بالرباط | بوليتيك

المؤتمر الدولي حول القضية الفلسطينية بالرباط

بالوثيقة..المطالبة بفتح تحقيق مع مديرة الشغل للمال العام بوزارة التشغيل +تفاصيل حصرية | مجتمع

بالوثيقة..المطالبة بفتح تحقيق مع مديرة الشغل للمال العام بوزارة التشغيل +تفاصيل حصرية

عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية يواجه شكاية بالتحرش الجنسي من طرف مستخدمة بالتعاضدية | مجتمع

''عبد المولى عبد المومني'' رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية يواجه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.