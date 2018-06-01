إيقاف متورطين في معركة دموية بواسطة الأسلحة البيضاء ببني ملال ﻿

تمكنت مصالح ولاية أمن بني ملال، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 25 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة مشتبه بهم من ذوي السوابق القضائية، من بينهم فتاة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق

''شوف تيفي''

تمكنت مصالح ولاية أمن بني ملال، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 25 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة مشتبه بهم من ذوي السوابق القضائية، من بينهم فتاة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح البليغين باستعمال السلاح الأبيض.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فقد جرى توقيف المشتبه بهم مباشرة بعد توصل مصالح الأمن بإشعار حول قيامهم بتعريض شخصين من ذوي السوابق القضائية لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض بحي ''قصر لغزافات''، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم ونتيجة حالة السكر المتقدمة التي كانوا عليها، كما تم أيضا حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء بحوزة المشتبه بهم، فيما تم نقل الضحيتين للمستشفى لتلقي العلاج.

وأكد المصدر ذاته الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار تحديد ظروف وملابسات ارتكابهم لهذه الأفعال الإجرامية.