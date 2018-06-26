فاجعة طرقية..شاحنة محملة بالقمح تقلبات ضواحي بلقصيري..وهذه هي الحصيلة+صور ﻿

شهدت الطريق الرابطة بين بلقصيري وحد كورت، عصر أمس الأحد 24 يونيو 2018، وقوع فاجعة طرقية، تتمثل في انقلاب شاحنة كبيرة على متنها 26 شخصا، ومحملة بكمية مهمة من القمح، ما خلف مصرع شخص واحد وإصابة آخرين.

''شوف تيفي''

شهدت الطريق الرابطة بين بلقصيري وحد كورت، عصر أمس الأحد 24 يونيو 2018، وقوع فاجعة طرقية، تتمثل في انقلاب شاحنة كبيرة على متنها 26 شخصا، ومحملة بكمية مهمة من القمح، ما خلف مصرع شخص واحد وإصابة آخرين.

وحسب مصادر محلية فإن السائق فقد السيطرة على المقود بسبب عطل بالفرامل، مشيرة إلى أن الحادث، ما خلف مصرع شخص واحد وإصابة آخرين بجروح جد خطيرة.

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي، حلت بمكان الحادث وعاينت حجم الخسائر، بينما تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.