 فاجعة طرقية..شاحنة محملة بالقمح تقلبات ضواحي بلقصيري..وهذه هي الحصيلة+صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إيقاف متورطين في معركة دموية بواسطة الأسلحة البيضاء ببني ملال | حوادث و حقوق

إيقاف متورطين في معركة دموية بواسطة الأسلحة البيضاء ببني ملال

شقيق المغربية اللي اتاهماتها خادمة بالاحتجاز و التعذيب..يُفجر حقائق مثيرة و يُكذب رواية ابنة قلعة سراغنة وهاشنو وقع | بووز

شقيق المغربية اللي اتاهماتها ''خادمة'' بالاحتجاز و التعذيب..يُفجر حقائق مثيرة و يُكذب رواية ابنة

فاجعة طرقية..شاحنة محملة بالقمح تقلبات ضواحي بلقصيري..وهذه هي الحصيلة+صور | حوادث و حقوق

فاجعة طرقية..شاحنة محملة بالقمح تقلبات ضواحي بلقصيري..وهذه هي الحصيلة+صور

تقرير.. بنك المغرب يتوقع تحقيق الاقتصاد الوطني لـ 3.6 في المائة في نسبة نمو هذه السنة | اقتصاد

تقرير.. بنك المغرب يتوقع تحقيق الاقتصاد الوطني لـ 3.6 في المائة في نسبة نمو هذه السنة

خطير وبالصورة..اكتشاف ورشة خاصة بصناعة السيوف للمنحرفين والمجرمين بفاس | حوادث و حقوق

خطير وبالصورة..اكتشاف ورشة خاصة بصناعة السيوف للمنحرفين والمجرمين بفاس

فاجعة طرقية بإنزكان تودي بحياة شخصين وتخلف ثلاثة مصابين بينهم فتاة | حوادث و حقوق

فاجعة طرقية بإنزكان تودي بحياة شخصين وتخلف ثلاثة مصابين بينهم فتاة

168 سجينا حصلوا على شهادة البكالوريا في سجون التامك هذه السنة | مجتمع

168 سجينا حصلوا على شهادة البكالوريا في سجون التامك هذه السنة

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تضع برنامج عمل لتسهيل مرور المغاربة المقيمين بالخارج عبر الجمارك | مجتمع

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تضع برنامج عمل لتسهيل مرور المغاربة المقيمين بالخارج عبر

هيئات المجتمع المدني بالقنيطرة تناشد الحموشي بالسماح لرجال الأمن باستعمال السلاح الوظيفي | حوادث و حقوق

هيئات المجتمع المدني بالقنيطرة تناشد الحموشي بالسماح لرجال الأمن باستعمال السلاح الوظيفي

مجلس الصحافة الذي نريد...!

فاجعة طرقية..شاحنة محملة بالقمح تقلبات ضواحي بلقصيري..وهذه هي الحصيلة+صور

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 04:00 فاجعة طرقية..شاحنة محملة بالقمح تقلبات ضواحي بلقصيري..وهذه هي الحصيلة+صور | حوادث و حقوق
فاجعة طرقية..شاحنة محملة بالقمح تقلبات ضواحي بلقصيري..وهذه هي الحصيلة+صور
شهدت الطريق الرابطة بين بلقصيري وحد كورت، عصر أمس الأحد 24 يونيو 2018، وقوع فاجعة طرقية، تتمثل في انقلاب شاحنة كبيرة على متنها 26 شخصا، ومحملة بكمية مهمة من القمح، ما خلف مصرع شخص واحد وإصابة آخرين.

''شوف تيفي''

شهدت الطريق الرابطة بين بلقصيري وحد كورت، عصر أمس الأحد 24 يونيو 2018، وقوع فاجعة طرقية، تتمثل في انقلاب شاحنة كبيرة على متنها 26 شخصا، ومحملة بكمية مهمة من القمح، ما خلف مصرع شخص واحد وإصابة آخرين.

وحسب مصادر محلية فإن السائق فقد السيطرة على المقود بسبب عطل بالفرامل، مشيرة إلى أن الحادث، ما خلف مصرع شخص واحد وإصابة آخرين بجروح جد خطيرة.

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي، حلت بمكان الحادث وعاينت حجم الخسائر، بينما تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي بلقصيري فاجعة طرقية المستشفى

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إيقاف متورطين في معركة دموية بواسطة الأسلحة البيضاء ببني ملال | حوادث و حقوق

إيقاف متورطين في معركة دموية بواسطة الأسلحة البيضاء ببني ملال

خطير وبالصورة..اكتشاف ورشة خاصة بصناعة السيوف للمنحرفين والمجرمين بفاس | حوادث و حقوق

خطير وبالصورة..اكتشاف ورشة خاصة بصناعة السيوف للمنحرفين والمجرمين بفاس

فاجعة طرقية بإنزكان تودي بحياة شخصين وتخلف ثلاثة مصابين بينهم فتاة | حوادث و حقوق

فاجعة طرقية بإنزكان تودي بحياة شخصين وتخلف ثلاثة مصابين بينهم فتاة

هيئات المجتمع المدني بالقنيطرة تناشد الحموشي بالسماح لرجال الأمن باستعمال السلاح الوظيفي | حوادث و حقوق

هيئات المجتمع المدني بالقنيطرة تناشد الحموشي بالسماح لرجال الأمن باستعمال السلاح الوظيفي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

غريب و بالفيديو..زورو ليه كريمة و حجزو ليه الطاكسي فالمحجز البلدي ببرشيد | زووم
منذ 7 دقائق

غريب و بالفيديو..زورو ليه "كريمة" و حجزو ليه الطاكسي فالمحجز البلدي ببرشيد

أول خروج إعلامي لابنة الفنانة نادية أيوب..ماما طلع ليها السكر و منين طاحت على فمها خيطات جبهتها | خارج البلاطو

أول خروج إعلامي لابنة الفنانة نادية أيوب..ماما طلع ليها السكر و منين طاحت على فمها خيطات جبهتها

خطــير و بالفيديو:شاب من وجدة دار عمل بطــولي باش يفك 2 بنات من الشفارة..قطعوليه العصب ديال رجليه | خارج البلاطو

خطــير و بالفيديو:شاب من وجدة دار عمل بطــولي باش يفك 2 بنات من الشفارة..قطعوليه العصب ديال رجليه

ساكنة مدينة وجدة..بغينا الجامعة تحافظ على الطاقم ديال رونار باش نربحو كأس افريقيا | خارج البلاطو

ساكنة مدينة وجدة..بغينا الجامعة تحافظ على الطاقم ديال رونار باش نربحو كأس افريقيا

﻿

آخر المستجدات

إيقاف متورطين في معركة دموية بواسطة الأسلحة البيضاء ببني ملال | حوادث و حقوق
منذ 16 دقيقة

إيقاف متورطين في معركة دموية بواسطة الأسلحة البيضاء ببني ملال

شقيق المغربية اللي اتاهماتها خادمة بالاحتجاز و التعذيب..يُفجر حقائق مثيرة و يُكذب رواية ابنة قلعة سراغنة وهاشنو وقع | بووز

شقيق المغربية اللي اتاهماتها ''خادمة'' بالاحتجاز و التعذيب..يُفجر حقائق مثيرة و يُكذب رواية ابنة

فاجعة طرقية..شاحنة محملة بالقمح تقلبات ضواحي بلقصيري..وهذه هي الحصيلة+صور | حوادث و حقوق

فاجعة طرقية..شاحنة محملة بالقمح تقلبات ضواحي بلقصيري..وهذه هي الحصيلة+صور

تقرير.. بنك المغرب يتوقع تحقيق الاقتصاد الوطني لـ 3.6 في المائة في نسبة نمو هذه السنة | اقتصاد

تقرير.. بنك المغرب يتوقع تحقيق الاقتصاد الوطني لـ 3.6 في المائة في نسبة نمو هذه السنة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.