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خطير وبالصورة..اكتشاف ورشة خاصة بصناعة السيوف للمنحرفين والمجرمين بفاس

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 03:54 خطير وبالصورة..اكتشاف ورشة خاصة بصناعة السيوف للمنحرفين والمجرمين بفاس | حوادث و حقوق
خطير وبالصورة..اكتشاف ورشة خاصة بصناعة السيوف للمنحرفين والمجرمين بفاس
أكدت الأبحاث والتحريات التي تقوم بها مصالح الأمن بولاية أمن فاس، في الشق المتعلق بالسرقات تحت التهديد بواسطة الأسلحة البيضاء التي تهدد سلامة و ممتلكات المواطنين،

''شوف تيفي''

أكدت الأبحاث والتحريات التي تقوم بها مصالح الأمن بولاية أمن فاس، في الشق المتعلق بالسرقات تحت التهديد بواسطة الأسلحة البيضاء التي تهدد سلامة و ممتلكات المواطنين، وذلك تماشيا مع الخطة الأمنية التي تنهجها الولاية للتصدي للجريمة بكل أنواعها، أن بعض المنحرفين يستعملون أسلحة بيضاء تقليدية الصنع من الحجم الكبير عبارة عن سيوف في اقتراف عمليات السرقة و الضرب و الجرح.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فإن المصالح الأمنية وبعد اكتشاف استخدام السيوف، كان و لابد من البحث و التحري عن الأشخاص الذين يقومون بصناعة هذا النوع من الأسلحة البيضاء، والمساهمين و المشاركين بذلك في المس بسلامة وممتلكات المواطنين، و بناء على معلومات توصلت بها مصالح الشرطة بتاريخ 22 يونيو الجاري، تفيد بأن ورشة تقليدية للتلحيم بالمدينة العتيقة، يقوم صاحبها بصناعة هذا النوع من الأسلحة البيضاء، تجندت عناصر الشرطة لمنطقة فاس المدينة مدعمة بفرق الأبحاث و التدخلات و قامت بمداهمة الورشة و إلقاء القبض على صاحبها و هو بصدد صناعة سيف كبير الحجم .

وأكد المصدر ذاته أن عملية التفتيش الدقيق للورشة مكنت العناصر الأمنية من العثور على أربعة سيوف مخبأة بين المتلاشيات الحديدية، والتي تم حجزها لفائدة البحث، مشيرا إلى أن المشتبه به من ذوي السوابق القضائية التي تتجلى في '' تكوين عصابة إجرامية، ومحاولة القتل، والسرقة و الضرب و الجرح بواسطة السلاح الأبيض''.

و في نفس الإطار، يضيف ذات المصدر، تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة عين قادوس بندباب في نفس اليوم من مداهمة مقهى بحي وادي فاس، أعدها صاحبها من مكان عمومي مفتوح للعموم إلى وكر من أجل استهلاك النرجيلة و المخدرات، وهي عملية المداهمة التي أسفرت عن إيقاف شخصين مبحوث عنهما على الصعيد الوطني، الأول من أجل الحيازة و الاتجار في المخدرات و الثاني من أجل الضرب و الجرح بواسطة السلاح الأبيض بالإضافة إلى مسير مقهى.

وأشار المصدر أن عملية التفتيش الدقيق للمقهى، أسفرت عن العثور على أسلحة بيضاء تقليدية الصنع و كبيرة الحجم عبارة عن سيوف و مدية مخبأة بإحكام، عبوتين من الغاز المسيل للدموع و أقراص مهلوسة في ملك مسير المقهى و عند إخضاعه لتفتيش وقائي، وجد بحوزته كمية من مخدر الشيرا، و التي تم حجزها لفائدة البحث.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التفتيش السيوف الأمن فاس السلاح الأبيض الشرطة عين قادوس

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