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الوداد الرياضي يفاوض مهاجما إفريقيا

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 03:51 الوداد الرياضي يفاوض مهاجما إفريقيا | سبور
الوداد الرياضي يفاوض مهاجما إفريقيا
علمت ''شوف سبور'' أن إدارة فريق الوداد الرياضي، توصلت بسيرة ذاتية لأحد اللاعبين الأجانب من طرف أحد الوسطاء للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

شوف سبور

علمت ''شوف سبور'' أن إدارة فريق الوداد الرياضي، توصلت بسيرة ذاتية لأحد اللاعبين الأجانب من طرف أحد الوسطاء للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وكشفت ذات المصادر، أن اللاعب يدعى ''ﻛﺎﺩﻳﻤﺎ كابانغو'' من جنسية كونغولية، ويلعب كرأس حربة، حيث سبق له أن خاض تجربة مع أﻧﺪﺭﻟﺨﺖ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ، ﻫﻮﻧﻔﻴﺪ ﺑﻮﺩﺍﺑﺴﺖ ﺍﻟﻤﺠﺮﻱ ، إضافة الى سانت إيلوي الكونغولي.

وأضافت نفس المصادر، أن اللاعب الكونغولي سيحل الأسبوع الحالي ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ بين الطرفين، و تعزيز صفوف الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل، الذي سينافس فيه على عدة واجهات.

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الوداد الرياضي ﻛﺎﺩﻳﻤﺎ كابانغو ﻫﻮﻧﻔﻴﺪ ﺑﻮﺩﺍﺑﺴﺖ ﺍﻟﻤﺠﺮﻱ ﺍﻧﺪﺭﻟﺨﺖ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ

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