الوداد الرياضي يفاوض مهاجما إفريقيا ﻿

علمت ''شوف سبور'' أن إدارة فريق الوداد الرياضي، توصلت بسيرة ذاتية لأحد اللاعبين الأجانب من طرف أحد الوسطاء للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

شوف سبور

علمت ''شوف سبور'' أن إدارة فريق الوداد الرياضي، توصلت بسيرة ذاتية لأحد اللاعبين الأجانب من طرف أحد الوسطاء للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وكشفت ذات المصادر، أن اللاعب يدعى ''ﻛﺎﺩﻳﻤﺎ كابانغو'' من جنسية كونغولية، ويلعب كرأس حربة، حيث سبق له أن خاض تجربة مع أﻧﺪﺭﻟﺨﺖ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ، ﻫﻮﻧﻔﻴﺪ ﺑﻮﺩﺍﺑﺴﺖ ﺍﻟﻤﺠﺮﻱ ، إضافة الى سانت إيلوي الكونغولي.

وأضافت نفس المصادر، أن اللاعب الكونغولي سيحل الأسبوع الحالي ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ بين الطرفين، و تعزيز صفوف الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل، الذي سينافس فيه على عدة واجهات.