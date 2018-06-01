فاجعة طرقية بإنزكان تودي بحياة شخصين وتخلف ثلاثة مصابين بينهم فتاة ﻿

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين صباح اليوم بجروح جد بليغة، وذلك بعد اصطدام سيارة خفيفة كان على متنها 5 ركاب بينهم فتاة بجدار إسمنتي بمنطقة ''لاشالي'' ضواحي إنزكان.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين صباح اليوم بجروح جد بليغة، وذلك بعد اصطدام سيارة خفيفة كان على متنها 5 ركاب بينهم فتاة بجدار إسمنتي بمنطقة ''لاشالي'' ضواحي إنزكان.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فتفاصيل الحادث تعود إلى الساعات الأولى من صباح يومه الإثنين بعد قدوم سيارة من مدينة أكادير على متنها خمسة أشخاص بينهم فتاة، وإثر بلوغها للمدار الطرقي ''لاشالي'' فقد السائق السيطرة على مقود القيادة لينعرج بسرعة جنونية إلى جانب الطريق، ويصطدم بجدار إسمنتي أدى لوفاة السائق على الفور، فيما أصيب 4 أشخاص بجروح خطيرة نقلوا على إثرها للمستشفى الإقليمي بإنزكان لتلقي العلاجات الضرورية، غير أن أحد المصابين لفظ أنفاسه الأخيرة دقائق قليلة بعد دخوله لغرفة الإنعاش متأثرا بجروحه البليغة.

هذا، ومن جانبها حلت السلطات المحلية ومصالح الأمن بعين المكان، وقامت بفتح تحقيق دقيق حول حيثيات وملابسات الحادثة.