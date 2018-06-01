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168 سجينا حصلوا على شهادة البكالوريا في سجون التامك هذه السنة

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 03:40 168 سجينا حصلوا على شهادة البكالوريا في سجون التامك هذه السنة | مجتمع
168 سجينا حصلوا على شهادة البكالوريا في سجون التامك هذه السنة
تبعا لنتائج البكالوريا لدورة يونيو العادية 2018 الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج نتائج

شوف تيفي

تبعا لنتائج البكالوريا لدورة يونيو العادية 2018 الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج نتائج المترشحين من نزلاء المؤسسات السجنية.

وقد بلغ عدد الناجحين، حسب بلاغ المندوبية، والذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، 168 نزيلا من أصل 766 مترشحا اجتازوا الامتحانات بمختلف المؤسسات السجنية، مما يشكل نسبة نجاح تقدر بـ 22 في المائة.

وقد حصل 26 في المائة من النزلاء الناجحين على ميزة مستحسن إلى حسن جدا، في حين بلغ عدد النزلاء الذين منحت لهم فرصة اجتياز الدورة الاستدراكية 314 نزيلا، مما يشكل نسبة 53 في المائة من مجموع النزلاء الراسبين.

وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، تهنئ المندوبية العامة النزلاء الناجحين وعائلاتهم وتدعو للمستدركين بالتوفيق والنجاح، مؤكدة على مضيها في تكريس الدور الإصلاحي والتربوي للمؤسسات السجنية، وعلى توفير كافة السبل المحفزة على تيسير الإدماج.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب المندوبية العامة السجون نجاح بكالوريا

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