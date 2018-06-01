إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تضع برنامج عمل لتسهيل مرور المغاربة المقيمين بالخارج عبر الجمارك ﻿

وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في إطار عملية مرحبا 2018، برنامج عمل يروم تسهيل مرور المغاربة المقيمين بالخارج عبر الجمارك.

''شوف تيفي''

وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في إطار عملية مرحبا 2018، برنامج عمل يروم تسهيل مرور المغاربة المقيمين بالخارج عبر الجمارك.

وهكذا، أحدثت الإدارة في إطار الجهود المبذولة لإخبار المغاربة المقيمين بالخارج بالإجراءات الجمركية التي تهمهم، دليلا جمركيا يمكن تصفحه عبر البوابة الإلكترونية للجمارك (www.douane.gov.ma) وصممت ونشرت في مختلف منصاتها الإخبارية فيديو لتحسيس مغاربة العالم بالتسهيلات المتاحة لهم والقوانين الواجب احترامها.

وتنضاف هاتان المبادرتان لباقة من الوسائل وأدوات الاتصال المقترحة أمام مغاربة الخارج خلال الفترة الصيفية، لاسيما الفضاء الإلكتروني الخاص لهذا الغرض وخلية هاتفية في الاستماع لهم، وتعبئة مجموعة من الموظفين المكلفين بالاستقبال والتنسيق عبر تراب المملكة.