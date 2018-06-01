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مثير..حضيو راسكم:عصابة على متن سيارة خفيفة تستهدف النساء ليلا بالبيضاء

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 03:25 مثير..حضيو راسكم:عصابة على متن سيارة خفيفة تستهدف النساء ليلا بالبيضاء | حوادث و حقوق
مثير..حضيو راسكم:عصابة على متن سيارة خفيفة تستهدف النساء ليلا بالبيضاء
تمكنت فرقة الدراجين الليلية التابعة للمنطقة الأمنية أنفا بالبيضاء، في الساعات الأولى من يومه الإثنين 25 يونيو، من إيقاف أفراد عصابة، تستهدف النساء بشوارع العاصمة الاقتصادية، باستخدام سيارة من نوع

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الدراجين الليلية التابعة للمنطقة الأمنية أنفا بالبيضاء، في الساعات الأولى من يومه الإثنين 25 يونيو، من إيقاف أفراد عصابة، تستهدف النساء بشوارع العاصمة الاقتصادية، باستخدام سيارة من نوع ''كليو 4''.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الفرقة الأمنية توصلت بمواصفات خاصة بالسيارة التي يستخدمها أفراد العصابة، لتتم معاينتها بالمدينة القديمة، ما مكن من إيقاف ثلاثة أشخاص، كانوا يعملون على التربص بالفتيات ليلا لسرقة ما بحوزتهن بعد التحرش بهن.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوفين تمت إحالتهم على الشرطة القضائية التي قررت وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي النساء سيارة خفيفة عصابة الفتيات

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